Por que a gente fala “tipo assim”? E o que essa expressão realmente significa, segundo a gramática

Expressão comum no dia a dia, “tipo assim” vai muito além de um simples vício de linguagem e tem função importante na fala

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/USP Imagens)

Quem nunca usou a expressão “tipo assim” no meio de uma conversa, que atire a primeira pedra.

Ela aparece em diálogos informais, entre amigos, em entrevistas e até em vídeos nas redes sociais.

Apesar de muitos acharem que é apenas um vício de linguagem, o uso tem uma explicação interessante dentro da linguística.

Na prática, “tipo assim” serve para introduzir um exemplo, preparar o ouvinte para o que vem a seguir ou marcar uma pausa de pensamento.

É como se a pessoa dissesse: “vou tentar explicar melhor”. Por isso, aparece muito antes de comparações, exemplos ou explicações mais detalhadas.

Exemplo:

“Eu fiquei tipo assim… sem reação.”

“Ele falou tipo assim: ‘não quero mais saber disso!’”

Em ambos os casos, a expressão não muda o sentido da frase, mas ajuda a expressar emoções, hesitação ou informalidade, tornando a fala mais próxima da linguagem cotidiana.

Gramática explica

Na gramática, o termo “tipo” funciona como um substantivo que significa “espécie” ou “modelo”, e o “assim” atua como advérbio de modo.

Quando unidos, formam uma locução que ganhou força na linguagem oral e passou a ter um papel sociolinguístico: mostrar espontaneidade e naturalidade.

Os linguistas chamam esse tipo de expressão de marcador discursivo, ou seja, palavras ou combinações que não acrescentam conteúdo novo, mas organizam o discurso e refletem a forma como pensamos enquanto falamos.

Em resumo, “tipo assim” é muito mais do que um jeito descolado de falar. É uma expressão viva, que mostra como a língua está sempre em movimento — mudando, se adaptando e refletindo o jeito real de se comunicar.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!