Deixar um frasco com canela e laranja seca no quarto: por que é recomendado e para que serve?

Um detalhe simples pode transformar o clima do quarto e deixar o ambiente mais relaxante sem precisar de produtos artificiais

Daniella Bruno - 02 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Criar um ambiente confortável e acolhedor no quarto vai muito além da organização ou da escolha dos móveis. Cada detalhe influencia diretamente na qualidade do descanso, desde a iluminação até os aromas presentes no espaço.

Por isso, práticas simples têm ganhado destaque por ajudarem a transformar o ambiente de forma natural e acessível.

Além disso, com o aumento do interesse por bem-estar e qualidade de vida, muitas pessoas passaram a buscar alternativas menos artificiais para melhorar o sono e reduzir o estresse.

Nesse cenário,elementos naturais vêm sendo cada vez mais utilizados — não apenas pela funcionalidade, mas também pelo significado simbólico que carregam.

Canela e laranja seca no quarto: benefícios para o ambiente e o sono

Agora sim, o uso de canela e laranja seca no quarto se destaca por unir aromaterapia e decoração em uma única solução.

Primeiramente, a fragrância cítrica da laranja ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma sensação leve e agradável.

Ao mesmo tempo, o aroma quente da canela cria um efeito de conforto, tornando o ambiente mais acolhedor.

Além disso, essa combinação atua como um aromatizador natural. Diferente de produtos sintéticos, ela libera um perfume suave e contínuo, sem causar irritação nas vias respiratórias durante o sono.

Dessa forma, o quarto se torna mais propício ao relaxamento.

Outro ponto importante é que o aroma não é invasivo. Pelo contrário, ele se espalha de forma equilibrada, contribuindo para um descanso mais tranquilo.

Significados energéticos e função decorativa

Além dos benefícios práticos, a presença de canela e laranja seca no quarto também está ligada a crenças populares e práticas como o Feng Shui.

Por um lado, a laranja é associada à energia positiva, à vitalidade e à alegria.

Por outro, a canela simboliza proteção e limpeza energética. Dessa forma, a combinação é vista como uma forma de equilibrar o ambiente e afastar energias consideradas negativas.

Além disso, acredita-se que essa mistura favorece a harmonia no espaço, especialmente em quartos compartilhados. Consequentemente, o ambiente se torna mais leve e agradável.

Outro destaque é o aspecto visual. O frasco com os elementos naturais funciona como um item decorativo rústico e elegante.

Assim, além de perfumar o ambiente, ele também contribui para a estética do quarto.

Como preparar o frasco corretamente

Para montar o frasco de canela e laranja seca no quarto, o processo é simples e acessível:

Corte a laranja em fatias finas

Seque no forno baixo ou ao sol até retirar toda a umidade

Em um frasco de vidro, intercale as fatias com paus de canela

(Opcional) Adicione cravos-da-índia para intensificar o aroma

Posicione no criado-mudo ou em uma prateleira próxima à cama

Além disso, a durabilidade é um ponto positivo.

Quando bem secas, as fatias de laranja mantêm o aroma por semanas, especialmente combinadas com a canela.

Por fim, vale destacar que, embora os efeitos aromáticos sejam perceptíveis, os benefícios energéticos fazem parte de tradições e não possuem comprovação científica.

Ainda assim, a prática segue popular por unir bem-estar, estética e simplicidade.

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