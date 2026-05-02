Segundo linguistas, palavra evitada por muitos em textos formais está correta e não compromete a credibilidade da redação

Termo comum em debates públicos causa dúvida, mas normas oficiais reconhecem seu uso em textos formais e documentos

Gabriel Yuri Souto - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Escrever bem em contextos formais costuma gerar dúvidas. Afinal, algumas palavras carregam polêmicas que nem sempre têm fundamento gramatical.

Em muitos casos, o receio não vem da norma culta, mas de mitos que circulam no dia a dia. Por isso, muita gente evita termos corretos apenas por medo de parecer informal ou cometer erro.

Esse comportamento limita o vocabulário e reduz a precisão do texto. Além disso, faz com que palavras legítimas pareçam inadequadas, mesmo quando a língua portuguesa já reconhece seu uso.

Palavra evitada está correta

O termo em questão é “presidenta”. Segundo linguistas e registros oficiais, a palavra está correta e pode aparecer em textos formais sem comprometer a credibilidade da redação.

A forma designa mulheres que ocupam o cargo de presidente. Assim, o termo respeita a concordância de gênero e torna a comunicação mais específica.

Por que tanta gente evita usar o termo

Mesmo com reconhecimento oficial, a palavra ainda enfrenta resistência. Isso acontece, principalmente, por falta de informação.

Além disso, muitas pessoas acreditam que apenas formas mais tradicionais combinam com textos formais. No entanto, essa percepção ignora a evolução natural da língua.

O medo de julgamento também pesa. Por isso, muitos autores escolhem um vocabulário mais conservador, ainda que menos preciso.

Uso correto depende do contexto

A palavra deve acompanhar a estrutura da frase. Quando o texto se refere a uma mulher no cargo, a forma feminina pode deixar a informação mais clara.

Além disso, o termo pode aparecer em documentos oficiais, discursos e comunicações institucionais. Ou seja, o nível de formalidade não impede o uso.

Normas oficiais validam a expressão

O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa registra a palavra e confirma sua validade. Esse tipo de reconhecimento passa por análise técnica e observa o uso consolidado na sociedade.

Portanto, usar a forma correta não reduz a qualidade do texto. Pelo contrário, mostra domínio da língua e atenção à concordância.

Consulta evita insegurança na escrita

Quem escreve textos formais deve consultar fontes confiáveis sempre que surgir dúvida. Dessa forma, evita mitos linguísticos e ganha segurança na escolha das palavras.

No fim, a polêmica em torno de “presidenta” mostra como o conhecimento gramatical ajuda a escrever melhor. Com informação, o autor amplia o vocabulário e mantém a credibilidade da redação.

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