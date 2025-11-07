Ciclone extratropical pode causar tempestades de até 50 mm em Goiás; confira previsão do tempo

Todos municípios do estado devem registrar preciptações; região Central deve ser a mais impactada

Gabriella Pinheiro - 07 de novembro de 2025

Previsão indica quando voltará a chover no estado. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

A chegada de um ciclone extratropical pode causar tempestades de até 50 mm em Goiás ao longo do próximo sábado (08), apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, o avanço de uma frente fria vinda da região Sudeste do Brasil será potencializado pela influência do fenômeno, que vai atuar na costa brasileira.

Com isso, poderão ocorrer pancadas de chuva intensas, com risco potencial de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento, raios e, eventualmente, queda de granizo.

Todos os municípios goianos poderão registrar chuva e receberam alerta para potenciais tempestades.

Entre as regiões, a mais impactada deve ser a Central, com acumulado de 50 mm. Na sequência, aparecem as regiões Oeste, Sudoeste, Leste e Sul, que podem registrar até 45 mm. Por fim, o Norte deve ter cerca de 40 mm.

Em relação aos municípios, Cocalzinho e Aruanã devem apresentar o maior volume de precipitação, com 35 mm. Na sequência, aparecem Firminópolis, Davinópolis, Cristalina, Ceres, Três Ranchos e Mineiros, com 30 mm.

Logo em seguida, São João da Paraúna, Ipameri, Formosa e Rio Verde devem registrar 28 mm.

No grupo intermediário estão Goiânia, Jataí, Itumbiara, Goiandira, Morrinhos, Santa Helena, Goianésia, Iporá, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Palminópolis, Anhanguera e Valparaíso de Goiás, com 25 mm em média.

Por fim, Rubiataba e Araguapaz devem registrar cerca de 22 mm, enquanto Anápolis, Porangatu, Catalão, Ouvidor, Flores de Goiás, Montes Claros, Doverlândia e Arenópolis podem ter 20 mm. O cenário é semelhante ao de Luziânia, que deve receber cerca de 15 mm.

