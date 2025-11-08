Goiás é um dos estados brasileiros com aquecimento mais acelerado, aponta ranking

Especialista explica o processo de elevação das temperaturas ocorrido nas últimas décadas

Paulo Roberto Belém - 08 de novembro de 2025

Pôr do Sol no Eixo Monumental em Brasília. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Às vésperas da COP30, dados do MapBiomas Atmosfera, apresentados na quarta-feira (05), indicam que Goiás aparece em uma posição de alerta no cenário climático nacional, figurando como o 5º Estado brasileiro no ranking de aquecimento mais acelerado entre 1985 e 2024.

De acordo com as informações do O Popular, com uma taxa de elevação da temperatura média de cerca de 0,30 °C por década, nas quatro décadas entre 1985 e 2024, Goiás aparece com uma taxa média de pouco acima da média nacional, que é de 0,29 °C por década.

O estado aparece no ranking atrás de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí e Tocantins, que apresentam taxas entre 0,34°C e 0,40°C por década.

Integrante do MapBiomas Atmosfera, a professora Luciana Rizzo, do Laboratório de Física Atmosférica da USP, uma das responsáveis pelo estudo apresentado, constata a situação de Goiás.

“A gente vê que a temperatura está aumentando no país como um todo, mas a gente vê que os estados continentais têm apresentado uma taxa de aumento muito maior do que os Estados litorâneos”, disse ao O Popular.

O que pode parecer ser pouco, é preocupante, continuou a especialista. “Os organismos vivos estão adaptados para viver em certa faixa de temperatura e umidade. Isso inclui os animais, os vegetais e os seres humanos. A temperatura do nosso corpo, por exemplo, funciona bem a 37 graus, mas se aumentarmos apenas 1 grau, a gente estará com febre”, disse ao jornal.

Outro dado trazido pela professora na reportagem é quanto ao impacto na economia “Goiás é um Estado que tem uma ampla produção agrícola e tem apenas 36% da área com vegetação nativa preservada. A presença dessa vegetação possibilita a manutenção do clima, o que é positivo para a produção agropecuária”, apontou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!