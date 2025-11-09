Jovem tenta recuperar carro levado pelo ex e acaba arrastada pelo veículo na Avenida Brasil
Vítima relatou que até conseguiu entrar no automóvel, mas foi agredida pelo homem
Câmeras flagraram o momento em que uma jovem, de 25 anos, foi arrastada por um carro dirigido pelo ex-namorado dela, na Avenida Brasil Norte, em Anápolis.
A cena aconteceu neste domingo (09), pouco antes do meio-dia. O veículo seria de propriedade dela, mas teria ficado com o homem.
Ao passar pela avenida, a jovem teria se deparado com o automóvel e o identificado. Por isso, acabou tentando recuperá-lo.
Nas imagens, a vítima acompanha o veículo do lado do motorista. Ela chega a cair no asfalto, mas não solta o automóvel – modelo Chevrolet Celta. Quando se levanta, o condutor acelera, e ela é obrigada a correr.
A jovem acionou a Polícia Militar (PM) na sequência, relatando que tinha conseguido até mesmo entrar no carro, mas acabou sendo agredida pelo ex-companheiro. O homem fugiu logo depois.
O caso foi formalmente registrado e, agora, segue sob tutela das autoridades competentes, que ficam responsáveis por identificar o suspeito e tomar as devidas providências legais.
