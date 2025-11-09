Jovem tenta recuperar carro levado pelo ex e acaba arrastada pelo veículo na Avenida Brasil

Vítima relatou que até conseguiu entrar no automóvel, mas foi agredida pelo homem

Câmera registrou quando jovem foi arrastada pelo carro.
Câmera registrou quando jovem foi arrastada pelo carro. (Foto: Reprodução/Diário da Redação)

Câmeras flagraram o momento em que uma jovem, de 25 anos, foi arrastada por um carro dirigido pelo ex-namorado dela, na Avenida Brasil Norte, em Anápolis.

A cena aconteceu neste domingo (09), pouco antes do meio-dia. O veículo seria de propriedade dela, mas teria ficado com o homem.

Ao passar pela avenida, a jovem teria se deparado com o automóvel e o identificado. Por isso, acabou tentando recuperá-lo.

Nas imagens, a vítima acompanha o veículo do lado do motorista. Ela chega a cair no asfalto, mas não solta o automóvel – modelo Chevrolet Celta. Quando se levanta, o condutor acelera, e ela é obrigada a correr.

A jovem acionou a Polícia Militar (PM) na sequência, relatando que tinha conseguido até mesmo entrar no carro, mas acabou sendo agredida pelo ex-companheiro. O homem fugiu logo depois.

O caso foi formalmente registrado e, agora, segue sob tutela das autoridades competentes, que ficam responsáveis por identificar o suspeito e tomar as devidas providências legais.


