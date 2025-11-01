Cansado de esperar, Márcio Corrêa anuncia intervenções em trechos de rodovias federais que cortam Anápolis

Medidas vêm após concessionárias não entregarem obras previstas em contrato

Augusto Araújo - 01 de novembro de 2025

Prefeito Márcio Corrêa (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou, neste sábado (1º), que a Prefeitura de Anápolis dará início a uma série de intervenções em trechos de rodovias federais que cortam o município.

Segundo o gestor, a medida tem como objetivo resolver gargalos de mobilidade, deixados pelo descumprimento de contratos por parte das concessionárias responsáveis pelas vias.

“Infelizmente, as concessionárias não entregaram as obras de acordo com a demanda ou não cumpriram o contrato de concessão, atendendo a cidade dentro do perímetro urbano”, pontuou.

Dessa forma, Márcio destacou que a Administração Pública começou a realizar obras no Viaduto Ayrton Senna (cortado pela BR-060) e no viaduto do Recanto do Sol (BR-153).

Além disso, o prefeito afirmou que dará início a intervenções também no trevo da Havan (atravessado pelas BR-153 e 060).

Por fim, ele também destacou que fará um novo acesso para o Setor Verona (localizado às margens da BR-153).

Descumprimento de contrato

Apesar das obras nestes pontos, Márcio Corrêa salientou que essas ações não substituem o que já estava previsto nos contratos com as concessionárias.

“Nós vamos continuar cobrando, acompanhando e defendendo Anápolis onde for preciso”, pontuou.

Sendo assim, ainda caberá à Triunfo Concebra cumprir as obras estruturantes previstas na BR-060, em acordo fechado no ano de 2014.

Já a Ecovias Araguaia, que administra trechos da BR-153 e da 414 desde 2021, foi cobrada no sentido de ter deixado a conclusão das obras para 2035 e 2045.

“Anápolis não pode esperar 15 ou 20 anos. A cidade cresce agora, o trânsito está pesado agora e a vida das pessoas acontece agora”, concluiu Márcio.

