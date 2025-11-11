Substitua o pão no café da manhã por esta receita simples e saudável que fica pronta em 5 minutos
Receita fácil de preparar, nutritiva e cheia de sabor, essa opção virou tendência entre quem busca praticidade sem abrir mão de comer bem
Nos dias corridos, nem sempre dá tempo de preparar algo elaborado logo cedo. Mas uma receita prática, leve e saborosa está conquistando espaço na mesa dos brasileiros e promete substituir o pão tradicional de forma saudável.
Com poucos ingredientes e preparo de apenas 5 minutos, ela combina proteína, fibras e energia, perfeita para começar o dia com mais disposição — e sem culpa.
Ingredientes e preparo
Para fazer, basta misturar 2 ovos, uma pitada de sal, 2 colheres de azeite de oliva, 50 ml de água e 4 colheres de farelo de aveia.
Bata bem até formar uma massa homogênea e despeje em uma frigideira untada com azeite.
Cozinhe por dois minutos de cada lado, até dourar levemente.
Depois, é só rechear a gosto, pode ser com frango desfiado, queijo, requeijão, legumes ou o que preferir.
Se quiser derreter o queijo, leve à sanduicheira por alguns segundos.
Nutritiva e cheia de benefícios
O farelo de aveia garante fibras que ajudam na digestão, enquanto os ovos trazem proteínas que aumentam a saciedade.
O azeite, por sua vez, adiciona gorduras boas que fazem bem ao coração.
O resultado é uma receita que alimenta bem, não pesa no estômago e ainda mantém a energia por mais tempo, ideal para quem busca um café da manhã leve e equilibrado.
