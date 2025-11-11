Substitua o pão no café da manhã por esta receita simples e saudável que fica pronta em 5 minutos

Receita fácil de preparar, nutritiva e cheia de sabor, essa opção virou tendência entre quem busca praticidade sem abrir mão de comer bem

Gabriel Yuri Souto - 11 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Nos dias corridos, nem sempre dá tempo de preparar algo elaborado logo cedo. Mas uma receita prática, leve e saborosa está conquistando espaço na mesa dos brasileiros e promete substituir o pão tradicional de forma saudável.

Com poucos ingredientes e preparo de apenas 5 minutos, ela combina proteína, fibras e energia, perfeita para começar o dia com mais disposição — e sem culpa.

Ingredientes e preparo

Para fazer, basta misturar 2 ovos, uma pitada de sal, 2 colheres de azeite de oliva, 50 ml de água e 4 colheres de farelo de aveia.

Bata bem até formar uma massa homogênea e despeje em uma frigideira untada com azeite.

Cozinhe por dois minutos de cada lado, até dourar levemente.

Depois, é só rechear a gosto, pode ser com frango desfiado, queijo, requeijão, legumes ou o que preferir.

Se quiser derreter o queijo, leve à sanduicheira por alguns segundos.

Nutritiva e cheia de benefícios

O farelo de aveia garante fibras que ajudam na digestão, enquanto os ovos trazem proteínas que aumentam a saciedade.

O azeite, por sua vez, adiciona gorduras boas que fazem bem ao coração.

O resultado é uma receita que alimenta bem, não pesa no estômago e ainda mantém a energia por mais tempo, ideal para quem busca um café da manhã leve e equilibrado.

