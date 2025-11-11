Truque simples da vovó ensina como cozinhar ovos para que a casca saia inteira e sem esforço
A técnica é rápida, barata e garante que a casca saia inteira, deixando o ovo lisinho e perfeito para qualquer receita.
Descascar ovos cozidos pode parecer fácil, mas muita gente ainda sofre com cascas grudadas e claras que se despedaçam.
O resultado? Um ovo feio e com metade desperdiçada.
Mas uma técnica antiga, ensinada por muitas avós, tem voltado a fazer sucesso na internet. Ela promete resolver o problema de vez, garantindo ovos cozidos perfeitos e fáceis de descascar.
O segredo está no tempo e na temperatura
O primeiro passo é colocar a panela no fogo e só adicionar os ovos quando a água já estiver fervendo. Isso ajuda a soltar a membrana que gruda na clara.
O tempo ideal é de sete minutos. Passar disso faz a casca colar e o ovo perder a textura.
Assim que terminar o cozimento, vem o detalhe que faz toda a diferença: mergulhe os ovos em água bem gelada por alguns minutos.
Se tiver gelo, melhor ainda. Esse contraste térmico facilita a separação entre casca e clara.
Se ainda assim estiver difícil
Existe outro truque que muita gente jura que funciona. Coloque os ovos cozidos dentro de um pote com um pouco de água, tampe bem e agite por cerca de 15 segundos.
A casca vai se soltar sozinha, sem precisar de faca ou colher.
Nada de desperdício
As cascas podem ser reaproveitadas. Depois de secas e trituradas, elas viram um ótimo fertilizante natural para as plantas, já que são ricas em cálcio.
Com essas dicas simples, dá para deixar qualquer café da manhã ou salada muito mais prática — e sem perder tempo tentando descascar ovos teimosos.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!