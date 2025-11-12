Morre aos 74 anos o ex-vereador e presidente da Câmara de Anápolis, José Escobar
Ele estava internado na UTI do Heana desde o início do mês, quando sofreu um infarto
Morreu nesta quarta-feira (12) o ex-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, José Escobar Cavalcante, aos 74 anos.
Ele estava internado na UTI do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) desde o dia 03 de novembro, quando sofreu um infarto.
De acordo com boletim médico, Escobar não resistiu às complicações do quadro clínico e teve o óbito confirmado. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.
O ex-vereador havia sido internado inicialmente com problemas respiratórios e infecção nos pulmões, o que levou à necessidade de um cateterismo.
Figura conhecida na política anapolina, José Escobar presidiu a Câmara Municipal em dois biênios e era lembrado pela atuação firme e postura de diálogo durante os mandatos como vereador.
Ele também era pai de Fábio Escobar, assassinado em junho de 2021, em uma emboscada registrada em Anápolis.
A Câmara Municipal de Anápolis divulgou nota de pesar lamentando o falecimento.
“Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e a todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com seus ideais e lutas por uma sociedade mais justa”, diz o texto publicado pela Casa.
A morte de José Escobar causou comoção entre familiares, amigos e ex-colegas de Parlamento. A presidente do Legislativo Municipal, Andreia Rezende (Avante), deve decretar luto oficial na Casa.
