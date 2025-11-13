Cidade que vive como se o tempo não tivesse passado mantém costumes rígidos, rejeita tecnologia e chama atenção do mundo inteiro

Comunidade preserva tradições centenárias e contrasta com a modernidade ao redor

Isabella Valverde - 13 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Phyllis Lilienthal)

Nos Estados Unidos existe um grupo que, mesmo cercado por arranha-céus, carros elétricos e internet ultrarrápida, escolheu viver como se tivesse ficado preso em outro século.

A comunidade Amish mantém um estilo de vida tão singular que parece transportar qualquer visitante diretamente para o passado — e é justamente essa forma de viver que fascina pessoas no mundo inteiro.

Encontrados principalmente na Pensilvânia, Ohio e Indiana, os Amish seguem preceitos religiosos e culturais que moldam todas as suas escolhas diárias.

Eles rejeitam grande parte da tecnologia moderna: não usam carros, deslocando-se em charretes puxadas por cavalos, e não possuem energia elétrica ou internet em casa.

A rotina é marcada pela autossuficiência, com alimentos produzidos por eles mesmos e forte dedicação à agricultura e ao artesanato.

As vestimentas também seguem regras estritas — roupas simples, feitas à mão e sem adornos — refletindo a valorização da humildade e da disciplina dentro da comunidade.

Mesmo vivendo próximos a cidades cheias de movimento, os Amish preferem manter distância da modernidade, criando um contraste impressionante entre dois modos de vida que coexistem no mesmo país.

Esse cotidiano preservado ao longo dos séculos desperta curiosidade global e convida à reflexão. Em uma era dominada pela tecnologia e pela pressa, os Amish mostram que é possível viver de forma diferente, priorizando valores, tradição e um ritmo de vida que resiste ao passar do tempo.

