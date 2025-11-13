Governo anuncia nova linha de crédito de até R$ 1 bilhão para quem tem CNPJ

Essa medida vem em um momento estratégico, especialmente para empreendedores que buscam modernizar processos

Pedro Ribeiro - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Uma nova linha de crédito acaba de ser anunciada pelo governo federal e promete movimentar o setor empresarial brasileiro.

Voltada para quem tem CNPJ ativo, a iniciativa tem como foco impulsionar a inovação tecnológica em empresas de todos os tamanhos e regiões do país.

E o melhor: os valores podem chegar a R$ 1 bilhão.

Essa medida vem em um momento estratégico, especialmente para empreendedores que buscam modernizar processos, desenvolver novos produtos ou fortalecer a competitividade no mercado.

Se você tem um negócio e sonha em inovar, essa pode ser uma oportunidade única.

Governo anuncia nova linha de crédito de até R$ 1 bilhão para quem tem CNPJ

O programa, chamado Inovacred, foi lançado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ele faz parte de um esforço nacional para ampliar o investimento em ciência, tecnologia e inovação, pilares fundamentais para o crescimento econômico sustentável.

A linha de crédito oferece condições atrativas e flexíveis, permitindo que empresas de diferentes portes financiem projetos voltados à inovação de produtos, processos ou serviços.

O recurso poderá ser utilizado na compra de equipamentos, softwares, infraestrutura, contratação de mão de obra especializada e serviços técnicos.

Segundo a Finep, as propostas podem ser submetidas até 31 de dezembro de 2025, e os contratos terão apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Condições e benefícios para empresas

Os juros são considerados competitivos: a partir de TR + 6,068% ao ano, com prazo total de até 96 meses e carência de até 24 meses para o início dos pagamentos.

Além disso, a Finep poderá financiar até 100% do valor do projeto, o que facilita a adesão das empresas que ainda estão se estruturando financeiramente.

Outro ponto importante é o caráter descentralizado da iniciativa.

Cerca de 30 agentes financeiros credenciados em todo o país serão responsáveis por avaliar e acompanhar os projetos.

Isso garante agilidade e proximidade no atendimento aos empreendedores.

Incentivo para as regiões menos favorecidas

Do total de recursos disponíveis, pelo menos R$ 300 milhões serão direcionados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Essa distribuição estratégica busca reduzir as desigualdades regionais e estimular o desenvolvimento econômico fora dos grandes centros, permitindo que pequenas e médias empresas também tenham acesso à inovação.

Segundo o presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, o programa reforça o compromisso do governo com a ciência e o desenvolvimento sustentável.

Ele destacou que o investimento garante regularidade e previsibilidade para os empreendedores, elementos essenciais para quem quer inovar com segurança.

Como participar da linha de crédito

Empresas interessadas devem ter CNPJ ativo e apresentar um projeto de inovação com potencial de impacto tecnológico ou produtivo.

As propostas podem ser enviadas diretamente pelo site da Finep ou por meio dos agentes financeiros regionais credenciados, que oferecem suporte técnico e orientações durante o processo.

A expectativa é que essa nova linha de crédito fortaleça o ecossistema de inovação brasileiro, estimule a geração de empregos qualificados e impulsione o crescimento econômico de forma sustentável.

Para quem tem um bom projeto e busca recursos para transformar ideias em realidade, esta pode ser a oportunidade ideal para dar o próximo passo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!