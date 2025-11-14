Santander libera Pix no cartão de crédito: nova função permite parcelar em até 12x

Use com consciência, e a novidade pode valer o clique no app

Gabriel Yuri Souto - 14 de novembro de 2025

Foto: (Reprodução/Foregon)

Desde que o Pix entrou no cotidiano dos brasileiros, em novembro de 2020, ele se consolidou como símbolo de agilidade e praticidade — transferências instantâneas, quase sem custo, entre pessoas e empresas.

Agora, o Banco Santander ( Brasil) propõe uma nova virada nessa história ao permitir que o Pix seja feito usando o limite do cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, segundo anúncio oficial.

A novidade promete unir dois mundos: o pagamento imediato tipicamente associado ao Pix e a flexibilidade tradicional do crédito parcelado no cartão.

No site do Santander, a funcionalidade é explicada: você pode fazer um Pix mesmo sem saldo na conta — o débito será feito via limite de cartão de crédito — e poderá parcelar esse valor em até 12 vezes, com juros incluídos.

Para o usuário comum, a novidade abre espaço para situações em que o dinheiro “em caixa” não acompanha o momento: uma promoção relâmpago que exige pagamento via Pix, uma conta urgente, ou a necessidade de transferir valor sem que o saldo da conta seja comprometido.

O benefício: receber ou pagar via Pix e programar o custo ao longo dos próximos meses. Conforme o anúncio “Sacou o Pix no cartão”, o pagamento via cartão reconhece que a operação trata‑se de crédito, não de simples transferência.

Como vai funcionar

De acordo com o comunicado, o cliente precisa ter limite disponível no cartão de crédito do Santander.

No app, a opção aparecerá como “Pix via cartão de crédito”. Depois de inserir a chave do destinatário e o valor, será oferecida a modalidade de cartão com escolha de parcelas (até 12×) e visualização antecipada dos juros e encargos.

O valor é transferido ao recebedor de modo tradicional em Pix: cai na hora, sem que a outra parte perceba outra forma de pagamento.

Quais os riscos e o que observar

Embora atraente, a funcionalidade vem com os alertas: trata‑se de uma operação de crédito, sujeita a incidência de IOF e juros — no Santander, os valores começam a partir de 1,59% ao mês, conforme reportagem especializada.

O cliente precisa avaliar: parcelar significa comprometer o limite do cartão e assumir encargos futuros. Ou seja: praticidade que abre fôlego imediato, mas que exige disciplina financeira.

Do ponto de vista do setor financeiro, a iniciativa reforça a estratégia do banco em consolidar o cartão como “hub” de soluções de pagamento, além do tradicional débito ou crédito.

Conforme reportagem da CNN Brasil, o banco vem defendendo junto ao Banco Central do Brasil que as funcionalidades de Pix parcelado e Pix via cartão sejam integradas, enquadradas em regulamentação única.

Em suma: se você utiliza o Pix e tem cartão de crédito no Santander, surge agora uma ponte entre rapidez e flexibilidade. Mas atenção — como toda porta que amplia possibilidades, exige olhar atento ao orçamento futuro. Use com consciência, e a novidade pode valer o clique no app.

