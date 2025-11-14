Vizinho deixa bilhete inesperado e morador se assusta com o tom ameaçador do recado

Recado escrito à mão foi encontrado na porta do apartamento e mostra como um simples bilhete pode mexer com a convivência entre vizinhos

Gabriel Yuri Souto - 14 de novembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ IA)

A rotina tranquila de um jovem de 24 anos mudou depois que ele encontrou um bilhete deixado na porta do apartamento.

O caso aconteceu em um condomínio de Curitiba (PR) e ganhou repercussão nas redes sociais após o morador divulgar a história.

Como tudo começou

O rapaz contou que, na noite anterior, havia recebido algumas amigas em casa. A reunião aconteceu sem grandes preocupações e terminou ainda no início da madrugada.

Ele não imaginava que, poucas horas depois, seria surpreendido por um recado do vizinho.

O bilhete que chamou atenção

Ao acordar, encontrou um papel escrito à mão. O vizinho pedia “mais respeito” aos moradores do bloco e mencionava que o barulho da noite anterior teria incomodado idosos e crianças que vivem no condomínio.

O texto ainda alertava que, em caso de nova situação, o assunto seria levado ao síndico.

A resposta do morador

O jovem afirmou que realmente havia feito uma pequena confraternização, mas disse que o problema está nas paredes finas do prédio, que deixam qualquer ruído mais evidente.

Segundo ele, não houve intenção de gerar incômodo e, mesmo assim, prometeu controlar melhor o barulho em encontros futuros.

