Um simples acento muda tudo: veja as palavras que trocam de sentido no português

Pequenos sinais que reinventam significados no nosso idioma

Gabriel Yuri Souto - 15 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quando uma simples risca, uma gota ou um sinal modesto aparece sobre uma vogal, algo mágico — e às vezes embaraçoso — pode acontecer na língua portuguesa.

É quase como se um pequeno detalhe gráfico assumisse o protagonismo, transformando palavras que se parecem em mensageiras de sentidos completamente distintos.

Esse micro-elemento? O acento gráfico. Hoje, vamos explorar como ele pode virar o jogo na escrita — às vezes gerando gargalhadas, outras vezes confusões, sempre com curiosidade e clareza.

O caso de pode e pôde é clássico. O primeiro marca a possibilidade no presente; o segundo, reforçado pelo acento circunflexo, se refere ao passado.

Segundo o site Mundo Educação, esse é justamente um exemplo típico do chamado acento diferencial, criado para evitar ambiguidades comuns no dia a dia.

O mesmo ocorre com o par pôr (verbo colocar) e por (preposição), em que o acento serve para distinguir funções gramaticais completamente distintas.

Essa transformação não ocorre apenas por capricho: segundo explicação do portal Toda Matéria, os acentos indicam tonicidade, alteração na vogal e até mudanças de classe gramatical, sem os quais a compreensão do texto poderia desandar.

Vale lembrar que nem todo acento diferencial resistiu ao Acordo Ortográfico de 1990, como explica a página oficial do tratado.

Alguns foram abolidos por simplificação, o que exige atenção redobrada do falante, já que parte do que guiava a escrita tradicional desapareceu, e o contexto passou a ser peça-chave na interpretação.

No fim das contas, esse detalhe mínimo mostra o quanto o português é vivo e cheio de nuances. Um acento esquecido pode virar piada, confundir uma instrução, mudar o tom de uma mensagem ou transformar a intenção de um texto. E é justamente aí que mora a beleza: cada sinal gráfico é uma pequena bússola que orienta o significado.

Palavras que mudam de sentido com um simples acento, citadas no texto:

pode/ pôde;

por/ pôr;

coco/ cocô;

sabia/ sábia.

