Enquanto Marista encarece, 5 bairros de Goiânia surgem como nova aposta do mercado imobiliário

Preços menores, infraestrutura e proximidade com áreas nobres são os principais atrativos segundo especialistas

Ícaro Gonçalves - 07 de abril de 2026

Vista aérea de Goiânia (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Não é novidade que bairros como o Setor Marista, Setor Bueno e o Jardim Goiás estão entre os mais valorizados do mercado imobiliário de Goiânia – e até do Brasil.

Mas enquanto essas regiões tradicionais seguem em expansão, analistas do setor já fazem apostas sobre quais outros bairros mais se valorizarão nos próximos anos, sendo oportunidade para investidores.

Segundo especialistas, os próximos ‘queridinhos’ do mercado imobiliário da capital devem ser o Parque Amazônia, Pedro Ludovico, Serrinha, Jardim América e o Nova Suíça, que já despontam como alternativas em crescimento.

A proximidade dessas áreas com os setores nobres é um dos principais atrativos. Moradores podem usufruir de infraestrutura consolidada sem arcar com os preços do chamado “eixo de ouro” goianiense.

Como aponta Ronaldo Dantas, sócio-fundador da My Broker, o valor do metro quadrado nessas regiões varia entre R$ 8 mil e R$ 11 mil. O preço depende do tipo de empreendimento e da localização dentro do bairro.

A média é bem abaixo daquela encontrada no Setor Marista, por exemplo, onde o preço do metro quadrado chega a R$ 13.326. Setor Bueno e Jardim Goiás não ficam para trás, com média de R$12.800/m² e R$ 12.900/m², respectivamente.

Outro fator que impulsiona a valorização dessas novas áreas é a mudança no plano diretor da cidade. Bairros que antes tinham restrição para prédios agora podem receber edificações residenciais.

Essa verticalização aumenta a densidade populacional, ou seja, o número de pessoas vivendo em uma mesma região, o que atrai novos comércios e serviços. O crescimento gera um ciclo econômico positivo, elevando o status das regiões.

Para investidores, o atual momento é considerado estratégico. Quem investir agora pode aproveitar a valorização prevista para os próximos anos.

De acordo com Ronaldo Dantas, as taxas de juros devem cair ao longo de 2026, o que fará com que a procura por imóveis nessas regiões aumente.

“Esse momento é o que conhecemos como janela de oportunidade: a percepção antecipada de que uma região está em ascensão, proporcionando valorização para quem adquire hoje”, finaliza o analista.

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