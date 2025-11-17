Bianca Andrade anuncia fim do namoro com Diego Cruz e chama relação de ‘doce encontro’

A empresária das maquiagens publicou um texto emocionado comunicando os fãs e celebrando a história que viveram

Folhapress - 17 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução / Instagram)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Bianca Andrade, 31, mais conhecida como Boca Rosa, usou as redes sociais nesta segunda-feira (17/11) para anunciar o fim do namoro com o ator Diego Cruz, 29, O relacionamento, que começou em maio de 2025, foi marcado por declarações públicas do agora ex-casal e terminou de forma “madura e respeitosa”, segundo a empresária, que também definiu a relação como “um doce encontro”.

A ex-BBB começou a publicação exaltando as qualidades do ator como parceiro de vida: “Você me ensinou sobre o amor e relacionamento da forma mais paciente e gentil que já vi alguém ensinar. Você me mostrou que namorar pode ser leve, divertido, gostoso, sem traumas, que pode ser em paz”, escreveu.

Ela segue agradecendo o tempo que os dois passaram juntos: “Obrigada por ter me trazido uma nova ótica, você virou uma chave em mim e esse foi o maior presente que poderia me dar. Nunca mais direi que odeio namorar, porque com você eu amei e muito (todo mundo sentiu e viu isso nos meus olhos).”

Em seguida, Bianca Andrade anuncia o término: “Nosso ciclo finaliza aqui de forma extremamente madura e respeitosa.

Eu tenho tanta gratidão por você que quero que seja leve e em paz, como sempre fomos desde o começo. Didi, tudo de mais lindo na sua vida!”

