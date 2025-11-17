Comer esta fruta à noite pode ajudar a emagrecer mais rápido do que você imagina, segundo especialistas

Rica em fibras e pobre em calorias, essa fruta ajuda a controlar a fome noturna e favorece o funcionamento do metabolismo

Gabriel Yuri Souto - 17 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem está tentando perder peso costuma prestar atenção no que come durante o dia, mas o que se consome à noite pode ser ainda mais importante especialmente para evitar acúmulo de gordura e episódios de fome na madrugada.

E nesse ponto, a maçã pode ser uma grande aliada.

Leve, rica em fibras e com baixas calorias, a fruta ajuda a prolongar a saciedade e evitar exageros alimentares nas últimas horas do dia. Por isso, incluir uma maçã à noite na sua rotina pode fazer diferença no controle de peso e no funcionamento do intestino.

A maçã tem cerca de 70 calorias, dependendo do tamanho, e contém pectina, uma fibra solúvel que reduz a velocidade da digestão.

Isso mantém a sensação de estômago cheio por mais tempo e ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando picos que podem interferir no sono e no metabolismo.

Além disso, a fruta tem propriedades leves e não sobrecarrega o sistema digestivo, algo essencial para quem quer manter um sono tranquilo e evitar fermentações noturnas no intestino.

Benefícios de comer maçã antes de dormir

Diminui a fome noturna e evita lanches pesados

Melhora o funcionamento intestinal

Tem efeito levemente diurético e anti-inflamatório

É rica em antioxidantes naturais

Favorece o controle de peso ao reduzir ingestão calórica geral

Como consumir do jeito certo

O ideal é comer a maçã com casca, crua e pura, entre 30 e 60 minutos antes de dormir. Evite combiná-la com mel, queijos, granola ou caldas que adicionam calorias desnecessárias.

Para quem sofre com compulsão alimentar ou ansiedade noturna, essa pequena mudança pode trazer um impacto positivo em poucos dias.

