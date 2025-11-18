Viagem de trem mais disputada do país esgota em apenas três minutos e leva passageiros de volta aos anos 1960

Um passeio nostálgico e histórico que some da internet tão rápido quanto parte da estação

Gabriel Yuri Souto - 18 de novembro de 2025

Para muitos paulistanos, a ideia de embarcar num trem antigo e cruzar a Serra do Mar até uma vila inglesa parece saída de filme — mas o Expresso Turístico da CPTM transforma isso em realidade.

O problema? Os ingressos desaparecem da internet tão rápido quanto o apito de uma locomotiva antiga: segundo relatos de passageiros e da imprensa, a venda abre uma vez por mês e se esgota em cerca de três a cinco minutos.

Esse frenesi por lugares é compreensível. Partindo da Estação da Luz, o trem segue por 48 km em vagões de aço inoxidável restaurados da década de 1960, puxados por uma locomotiva Alco RS-3, datada de 1952.

Embarcar ali é tanto um mergulho nostálgico quanto uma viagem cultural: muitos turistas posam com chapéus de ferroviário, tiram fotos e saboreiam lanches enquanto o trem segue na Linha 10-Turquesa.

Vagões retrôs e vila inglesa

Quando o trem finalmente chega, desembarca-se em Paranapiacaba, uma pequena vila com arquitetura tipicamente britânica. Fundada no século XIX pela São Paulo Railway para facilitar o escoamento de mercadorias, a vila guarda construções históricas, trilhas na mata atlântica e até um museu ferroviário.

A paisagem — especialmente quando a neblina baixa — dá ao lugar uma atmosfera quase mística, reforçada por lendas locais como a do “trem fantasma” no 13º túnel.

Além disso, Paranapiacaba abriga a segunda locomotiva mais antiga do Brasil, parte do acervo da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

Por que os bilhetes viram ouro

A compra dos ingressos acontece por meio do site oficial da CPTM — segundo seu portal, é necessário planejar com antecedência.

Já fãs do trem nas redes sociais relatam que, assim que a venda abre (geralmente na primeira semana do mês), é preciso estar “antenado” para garantir o bilhete.

“É o que disseram: quando abrir, tem que já comprar… Esgota extremamente rápido.”

O preço para o passeio até Paranapiacaba varia conforme a companhia: no site da CPTM, a tarifa de ida e volta custa R$ 50 para um passageiro, com opções para acompanhantes.

Há ainda descontos para estudantes, idosos e jovens de baixa renda, conforme prevê a legislação.

Esse tour ferroviário histórica é um raro encontro entre nostalgia, cultura e natureza. Com vagões dos anos 60, locomotiva dos anos 50 e uma vila inglesa preservada, o passeio encanta tanto entusiastas de trens quanto quem busca refúgio de fim de semana.

É como um portal para outra época — e a disputa por ingressos revela o quanto esse tipo de experiência ainda é raro e valioso em uma metrópole moderna como São Paulo.

Para quem sonha em embarcar nessa viagem no tempo: fique de olho nas datas, ative o alarme e prepare os dedos — a corrida pelo bilhete começa assim que a venda abre.

