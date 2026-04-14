Férias de R$ 500 mil: o barco-hotel de 39 metros que hospeda 8 pessoas em 4 cabines luxuosas inspiradas em margaridas

Barco-hotel de luxo percorre a Borgonha com apenas oito hóspedes, cabines exclusivas e experiência premium no verão europeu

Gabriel Dias - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Belmont Experiences)

Uma nova experiência de alto padrão promete atrair viajantes em busca de exclusividade na Europa. Um barco-hotel de luxo deve estrear no verão europeu de 2026, oferecendo roteiros pela França com poucos hóspedes, serviço personalizado e ambientação sofisticada.

Batizado de Marguerite, o iate pertence à rede Belmond e terá itinerários de seis noites pela região da Borgonha. O valor inicial da experiência gira em torno de 85.100 euros, aproximadamente R$ 500 mil na cotação atual.

Experiência exclusiva para poucos hóspedes

Com 39 metros de comprimento, o barco foi projetado para receber até oito pessoas por viagem, garantindo privacidade e atendimento altamente personalizado. Ao todo, são quatro cabines disponíveis, reforçando a proposta de exclusividade.

A embarcação oferece uma jornada intimista, voltada para quem busca conforto, tranquilidade e um contato mais próximo com as paisagens francesas.

O roteiro pela Borgonha inclui navegação por canais históricos, além de experiências gastronômicas e culturais típicas da região.

Design inspirado em flores e tradição local

O interior do Marguerite segue uma estética inspirada em margaridas douradas, com tons suaves de amarelo, elementos florais e vitrais que criam um ambiente elegante e acolhedor.

Outro diferencial está nos detalhes artesanais. Parte da decoração foi produzida por artesãos locais, reforçando a conexão com a cultura francesa e valorizando o trabalho manual.

Apesar de moderno, o barco carrega história. A embarcação foi lançada originalmente em 1962, com o nome Amaryllis, e passou por uma reforma completa antes de ser relançada com a nova proposta.

Combinando luxo, exclusividade e tradição, o barco-hotel surge como uma alternativa diferenciada para quem deseja explorar a França de forma única, navegando por cenários históricos com conforto elevado e serviço premium.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!