Policial fica ferido após reagir e atirar em assaltante em área nobre de SP

Estado de saúde dele não foi divulgado pela polícia e nem pelo hospital

Policial foi hospitalizado mas o estado de saúde não foi divulgado. (Foto: Divulgação)
Policial foi hospitalizado mas o estado de saúde não foi divulgado. (Foto: Divulgação)

Um policial civil foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto no Brooklin, na zona sul de São Paulo, na noite desta quarta-feira (19).

Homem passeava com os cachorros quando foi abordado pelo suspeito em uma moto. O caso aconteceu na rua Pensilvânia, por volta das 22h20, segundo a Polícia Civil.

O policial reagiu e baleou o assaltante na perna, mas também foi atingido. Houve tiroteio intenso no local e balas atingiram carros que estavam estacionados na rua.

Ferido no abdômen, o policial foi levado ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde dele não foi divulgado pela polícia e nem pelo hospital.

Suspeito fugiu com ajuda de um comparsa que estava em outra moto. Ele não tinha sido encontrado até a manhã desta quinta-feira (20).

Moto usada pelo criminoso tinha sido furtada em outubro e foi abandonada no local. Ela foi apreendida e passará por perícia.

Caso foi registrado como tentativa de roubo e localização ou apreensão de veículo. O crime é investigado pela 1ª Delegacia do Patrimônio do DEIC.

