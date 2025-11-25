6 nomes que antes eram comuns, mas se tornaram raros no Brasil e nem quem tem sabe o significado

Pesquisadores identificam detalhes curiosos que passaram despercebidos por décadas nas famílias brasileiras

Magno Oliver - 25 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Com o passar das décadas, diversos nomes populares no Brasil foram saindo de cena para a chegada de outros. A mudança de hábitos, influências culturais e novas tendências fizeram com que nomes antes muito frequentes praticamente desaparecessem das certidões de nascimento.

O mais curioso é que muitos desses nomes carregam significados profundos e simbólicos, desconhecidos até por quem os possui.

1. Gertrudes — “Lança forte” ou “força na lança”

Muito usado entre as décadas de 1930 e 1960, Gertrudes tem origem germânica e foi usado como batismo de muitas mulheres até hoje. O nome remete à proteção e coragem, mas quase não aparece mais entre registros recentes nos cartórios.

2. Odete — “Rica” ou “cheia de bens espirituais”

Com raiz francesa e germânica, Odete simboliza prosperidade e nobreza. Apesar de delicado, o nome perdeu espaço nas últimas gerações, tornando-se raro entre crianças. Voltou agora em uma novela, mas os registros em cartório continuam bem raros.

3. Ambrósio — “Imortal” ou “divino”

De origem grega, Ambrósio já foi mais comum no interior do país. Hoje, aparece em estatísticas como um dos nomes masculinos em maior declínio no Brasil. Já teve algum parente com esse nome?

4. Eulália — “A bem falada” ou “a que fala bem”

Tradicional entre mulheres nascidas até meados do século passado, Eulália representa comunicação, clareza e boa expressão. Apesar do significado positivo, praticamente sumiu entre os novos registros.

5. Juvenal — “Jovem” ou “cheio de vigor”

O nome tem origem latina e foi muito usado no Brasil rural. Mesmo com um significado forte, caiu em desuso e raramente aparece em novas certidões.

6. Iracema — “Lábios de mel”

De origem tupi, Iracema ficou popular por influência literária, mas perdeu força nas últimas décadas. Seu significado poético permanece desconhecido por muitos.

