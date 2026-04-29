A empresa pode proibir o uso do celular durante o trabalho? Veja o que a CLT permite

Uso do celular no expediente gera dúvidas, mas a lei trabalhista define limites claros para empresas e funcionários

Gabriel Yuri Souto - 29 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Você já percebeu como o celular virou praticamente uma extensão do corpo no dia a dia? Mensagens, redes sociais, banco, tudo passa por ele. No entanto, quando o assunto é trabalho, essa liberdade pode não ser tão simples assim.

Muita gente acredita que pode usar o aparelho livremente durante o expediente. Por outro lado, também há quem ache que a empresa não pode interferir nisso. Mas, afinal, quem está certo?

A resposta envolve um ponto importante da legislação trabalhista e entender isso pode evitar problemas sérios no emprego.

A empresa pode proibir o uso do celular?

Sim, pode.

De acordo com especialistas em direito do trabalho, a empresa pode restringir ou até proibir o uso do celular durante o expediente. Isso acontece porque o empregador possui o chamado “poder diretivo”, que permite organizar e controlar a forma como o trabalho é executado.

Na prática, isso significa que a empresa pode criar regras internas para garantir produtividade, segurança e disciplina.

Em quais casos a proibição é mais comum

Embora a restrição possa existir em diferentes ambientes, ela costuma ser mais rigorosa em algumas situações.

Por exemplo:

Trabalhos com máquinas ou risco de acidentes

Funções que exigem atenção constante

Ambientes com dados sigilosos

Atendimento ao público

Nesses casos, o uso do celular pode comprometer a segurança ou o desempenho, o que justifica regras mais rígidas.

A empresa pode proibir totalmente?

Aqui entra um detalhe importante.

Apesar de poder impor restrições, a empresa não tem liberdade total. A regra precisa ser:

Justificada

Proporcional

Aplicada a todos os funcionários

Formalizada em contrato ou regulamento interno

Caso contrário, pode ser considerada abusiva pela Justiça.

Além disso, a empresa não pode violar direitos fundamentais do trabalhador, como privacidade e dignidade.

O que acontece se o funcionário desrespeitar a regra

Se a empresa tiver uma política clara sobre o uso de celular, o descumprimento pode gerar punições.

Normalmente, a empresa segue uma escala:

Advertência

Suspensão

Demissão por justa causa (em casos graves ou repetidos)

Ou seja, ignorar a regra pode trazer consequências sérias.

Existe alguma situação em que o uso deve ser permitido?

Sim e esse ponto é essencial.

Mesmo com restrições, o trabalhador deve ter acesso ao celular em situações de necessidade, como emergências familiares.

Além disso, a proibição não pode impedir completamente a comunicação do funcionário fora de contextos críticos.

Equilíbrio é a chave

No fim das contas, a legislação busca equilíbrio.

De um lado, a empresa pode controlar o ambiente de trabalho. De outro, precisa respeitar os direitos do trabalhador.

Por isso, tanto empregadores quanto funcionários devem agir com bom senso — e, principalmente, conhecer as regras estabelecidas.

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