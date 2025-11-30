Psicólogos explicam por que algumas pessoas estão sempre atrasadas e outras chegam muito antes da hora

Novos estudos mostram que hábitos, emoções e padrões mentais explicam o comportamento de quem vive correndo contra o relógio — e também de quem chega cedo demais.

Gabriel Yuri Souto - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Pessoas sempre atrasadas não agem assim por falta de educação ou desorganização pura. Psicólogos explicam que esse padrão tem relação direta com como o cérebro percebe o tempo.

Para muitos, a passagem dos minutos parece mais lenta do que realmente é, o que leva a subestimar quanto uma tarefa vai demorar.

Esse fenômeno, conhecido como “ilusão temporal”, faz com que tudo pareça caber em um intervalo menor, criando a sensação de que ainda dá para fazer “mais uma coisa” antes de sair.

Além disso, emoções como ansiedade e dispersão podem interferir no foco. Quando a mente alterna tarefas o tempo todo, o relógio avança sem que a pessoa perceba, criando uma rotina de atrasos constantes.

O mecanismo mental que faz algumas pessoas acreditarem que têm tempo de sobra

Psicólogos apontam que quem está sempre atrasadas tende a superestimar sua capacidade de cumprir tarefas rapidamente. Esse comportamento surge de um padrão de otimismo exagerado, em que a pessoa acredita que “agora vai dar tempo”.

Mesmo com histórico de chegar tarde, ela repete o mesmo cálculo incorreto diariamente.

Esse padrão também aparece em pessoas com dificuldade de transição entre tarefas. Elas demoram mais para encerrar atividades, acreditam que podem terminar em segundos e ignoram a preparação necessária para sair de casa.

Com isso, o atraso vira consequência natural do próprio ritmo mental.

Por que outras pessoas chegam cedo demais

Se algumas pessoas se atrasam, outras chegam muito antes da hora. Esse comportamento oposto também tem explicação psicológica. Ele costuma surgir em quem sente forte necessidade de controle, previsibilidade e segurança.

Chegar cedo reduz a ansiedade, evita imprevistos e cria a sensação de que tudo está sob domínio.

Psicólogos explicam que, para esse grupo, o incômodo de esperar é menor do que o desconforto de correr riscos. A mente trabalha numa lógica preventiva: se algo pode atrapalhar o plano, é melhor sair bem antes.

Esse padrão também aparece em pessoas muito responsáveis, que associam pontualidade extrema a compromisso e respeito.

Como ajustar a percepção do tempo e corrigir padrões que atrapalham a rotina

A boa notícia é que hábitos podem ser ajustados. Pessoas sempre atrasadas podem treinar a percepção do tempo realizando pequenas medições reais: observar quanto uma tarefa realmente demora, usar alarmes de transição e evitar começar atividades novas perto da hora de sair. Isso reduz a ilusão do “ainda dá”.

Já quem chega muito cedo pode aprender a calcular com mais precisão os imprevistos reais. Criar margens de segurança menores e usar o tempo antes do compromisso para finalizar tarefas pendentes ajuda a equilibrar o comportamento sem gerar estresse.

Ambos os padrões têm origem emocional e cognitiva, e entender isso ajuda a criar rotinas mais leves e previsíveis.

