Jovem comove redes sociais ao viajar de Londres até Inhumas para surpreender mãe no aniversário dela

Toda a cena foi publicada nas redes sociais e deixou os internautas a beira das lágrimas

Davi Galvão - 01 de dezembro de 2025

Reencontro entre mãe e filho emocionou internet. (Foto: @edmarmag)

São aproximadamente 9.500 km que separam o município de Inhumas da capital da Inglaterra, Londres. A distância continental, porém, não assustou Edmar Magalhães, que voltou ao Brasil e ao município onde nasceu, sem avisar ninguém, apenas para celebrar o aniversário da mãe, Dona Amélia, lado a lado.

O reencontro emocionante entre mãe e filho, que já estavam há um ano e oito meses separados, aconteceu de forma especial, com o jovem combinando com uma amiga como surpreender a aniversariante. O momento foi registrado e publicado nas redes sociais e já conta com mais de 700 mil visualizações.

No vídeo, a colega se apresenta para Dona Amélia, dizendo ser uma amiga de Edmar e que estava lá para ler uma carta e entregar o presente do filho, informando que ele não poderia comparecer em presença.

“Mãe, hoje o meu coração aperta ainda mais por estar longe, mas também transborda de gratidão por ter você na minha vida. Mesmo morando em outro país, cada gesto, cada conselho e cada lembrança sua me acompanham todos os dias. Que seu dia seja tão especial quanto o amor que eu sinto por você […] Sinto muita saudade e mal posso esperar para te abraçar de novo. Te amo mais do que a distância pode medir. Parabéns, mãe!”, concluiu na homenagem.

Se enquanto a mensagem era lida Dona Amélia já se desmanchava em lágrimas, o choro apenas se identificou quando, subitamente, Edmar aparece logo atrás e envolve a mãe em um caloroso abraço, deixando-a sem palavras, restando somente o afeto.

Nos comentários, os internautas se emocionaram com um registro tão especial, deixando os próprios relatos de amor e saudade.

“Eu amo ver vídeo assim, meu coração fica quentinho e feliz, eu choro, parece que eu faço parte da família”, disse uma usuária.

“Eu aqui chorando com a boca cheia de farofa do almoço de domingo, quase engasguei, minha mãe me pediu para largar o celular, não dei ouvidos”, brincou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edmar Magalhães (@edmarmag)

