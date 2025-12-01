Jovem comove redes sociais ao viajar de Londres até Inhumas para surpreender mãe no aniversário dela

Toda a cena foi publicada nas redes sociais e deixou os internautas a beira das lágrimas

Davi Galvão Davi Galvão -
Reencontro entre mãe e filho emocionou internet. (Foto: @edmarmag)
São aproximadamente 9.500 km que separam o município de Inhumas da capital da Inglaterra, Londres. A distância continental, porém, não assustou Edmar Magalhães, que voltou ao Brasil e ao município onde nasceu, sem avisar ninguém, apenas para celebrar o aniversário da mãe, Dona Amélia, lado a lado.

O reencontro emocionante entre mãe e filho, que já estavam há um ano e oito meses separados, aconteceu de forma especial, com o jovem combinando com uma amiga como surpreender a aniversariante. O momento foi registrado e publicado nas redes sociais e já conta com mais de 700 mil visualizações.

No vídeo, a colega se apresenta para Dona Amélia, dizendo ser uma amiga de Edmar e que estava lá para ler uma carta e entregar o presente do filho, informando que ele não poderia comparecer em presença.

“Mãe, hoje o meu coração aperta ainda mais por estar longe, mas também transborda de gratidão por ter você na minha vida. Mesmo morando em outro país, cada gesto, cada conselho e cada lembrança sua me acompanham todos os dias. Que seu dia seja tão especial quanto o amor que eu sinto por você […] Sinto muita saudade e mal posso esperar para te abraçar de novo. Te amo mais do que a distância pode medir. Parabéns, mãe!”, concluiu na homenagem.

Se enquanto a mensagem era lida Dona Amélia já se desmanchava em lágrimas, o choro apenas se identificou quando, subitamente, Edmar aparece logo atrás e envolve a mãe em um caloroso abraço, deixando-a sem palavras, restando somente o afeto.

Nos comentários, os internautas se emocionaram com um registro tão especial, deixando os próprios relatos de amor e saudade.

“Eu amo ver vídeo assim, meu coração fica quentinho e feliz, eu choro, parece que eu faço parte da família”, disse uma usuária.

“Eu aqui chorando com a boca cheia de farofa do almoço de domingo, quase engasguei, minha mãe me pediu para largar o celular, não dei ouvidos”, brincou outro.

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

