Influenciador de Itumbiara emociona web ao contar história de cabeleireira com salão na garagem

Publicação alcançou 3,8 milhões de visualizações, com centenas de comentários apoiando empreendimento da jovem

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Influenciador de Itumbiara emociona a web ao contar história de cabeleireira com salão na garagem
Vídeo de jovem com salão na garagem de casa viralizou nas redes sociais. (Imagem: Reprodução/Instagram)

O influenciador Henrique Diorini (@henriquediorini), conhecido pelo método irreverente de fazer vídeos publicitários nas redes sociais, voltou a viralizar nos últimos dias com um novo anúncio. Desta vez, não foi apenas a autenticidade do jovem que chamou a atenção, mas uma combinação da espontaneidade com uma história emocionante.

Natural de Itumbiara, ele anunciou um salão de beleza do município, o Mayara Hair (@mayara_hair99). Porém, chamou atenção a simplicidade do estabelecimento, montado na garagem da casa da jovem.

“Posso ser simples no espaço, mas gigante no resultado”, destaca a empreendedora de 27 anos, que revelou trabalhar com o serviço desde os 15 anos.

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Mãe de três filhos, ela é especialista em alisamentos e fala com confiança no vídeo: “tem muito salão de luxo que não entrega o que eu entrego”.

Emoções transbordando

Porém, apesar do tom alto astral que predomina na publicação, um momento de emoção acabou transparecendo enquanto Mayara contava a história de vida dela e o objetivo de abrir o próprio negócio.

“Eu comecei trabalhando no salão dos outros, e sempre tive o sonho né, mas…nunca tive condições”, relembrava, até que a voz dela começa a falhar e e jovem começa a chorar.

Neste momento, ela é reconfortada por Henrique. “Mas seu sonho não acabou não”, diz ele, enquanto a jovem complementa: “com certeza, está começando agora”.

Repercussão

Em poucos dias, a publicação alcançou 3,8 milhões de visualizações, com centenas de comentários de usuários que se emocionaram e apoiaram a iniciativa do influenciador.

“A publi que eu chorei ao invés de rir … mas o choro foi de alegria”, destacou uma internauta. Já outra afirmou: “Henrique arrasando dando visibilidade para quem merece”.

Por fim, houve aqueles que incentivaram o estabelecimento de Mayara. “Logo ela terá um salão de luxo”, afirmou um seguidor. “A humildade vai tornar essa mulher rica! Deus abençoe”, pontuou outro.

 

 

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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