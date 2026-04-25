Influenciador de Itumbiara emociona web ao contar história de cabeleireira com salão na garagem

Publicação alcançou 3,8 milhões de visualizações, com centenas de comentários apoiando empreendimento da jovem

Augusto Araújo - 25 de abril de 2026

Vídeo de jovem com salão na garagem de casa viralizou nas redes sociais. (Imagem: Reprodução/Instagram)

O influenciador Henrique Diorini (@henriquediorini), conhecido pelo método irreverente de fazer vídeos publicitários nas redes sociais, voltou a viralizar nos últimos dias com um novo anúncio. Desta vez, não foi apenas a autenticidade do jovem que chamou a atenção, mas uma combinação da espontaneidade com uma história emocionante.

Natural de Itumbiara, ele anunciou um salão de beleza do município, o Mayara Hair (@mayara_hair99). Porém, chamou atenção a simplicidade do estabelecimento, montado na garagem da casa da jovem.

“Posso ser simples no espaço, mas gigante no resultado”, destaca a empreendedora de 27 anos, que revelou trabalhar com o serviço desde os 15 anos.

Mãe de três filhos, ela é especialista em alisamentos e fala com confiança no vídeo: “tem muito salão de luxo que não entrega o que eu entrego”.

Emoções transbordando

Porém, apesar do tom alto astral que predomina na publicação, um momento de emoção acabou transparecendo enquanto Mayara contava a história de vida dela e o objetivo de abrir o próprio negócio.

“Eu comecei trabalhando no salão dos outros, e sempre tive o sonho né, mas…nunca tive condições”, relembrava, até que a voz dela começa a falhar e e jovem começa a chorar.

Neste momento, ela é reconfortada por Henrique. “Mas seu sonho não acabou não”, diz ele, enquanto a jovem complementa: “com certeza, está começando agora”.

Repercussão

Em poucos dias, a publicação alcançou 3,8 milhões de visualizações, com centenas de comentários de usuários que se emocionaram e apoiaram a iniciativa do influenciador.

“A publi que eu chorei ao invés de rir … mas o choro foi de alegria”, destacou uma internauta. Já outra afirmou: “Henrique arrasando dando visibilidade para quem merece”.

Por fim, houve aqueles que incentivaram o estabelecimento de Mayara. “Logo ela terá um salão de luxo”, afirmou um seguidor. “A humildade vai tornar essa mulher rica! Deus abençoe”, pontuou outro.

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