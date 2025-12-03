Não é a batata frita, nem o torresmo: o aperitivo que está conquistando os barzinhos

Preparação simples começou ganhar espaço e chamar atenção da clientela em vários bares brasileiros

Magno Oliver - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Nos bares brasileiros, a disputa pelos petiscos mais pedidos nunca tem fim e agora um novo protagonista está chamando atenção pelo sabor e praticidade. Nada de batata frita, torresmo, mandioca frita ou carnes com tempero especial.

A estrela da vez é um ingrediente considerado “polêmico” por muitos: o jiló. Mas não é qualquer jiló que você vai comer. A receita que vem ganhando espaço nas mesas é o jiló na manteiga com farofa de ovo mexido. Combinação simples, saborosa e cada vez mais presente nos cardápios, que até ganhou prêmios pela simplicidade e sabor diferenciado.

O sucesso tem explicação! Quando preparado de forma correta, o jiló perde parte de sua amargura natural e ganha textura macia, sabor marcante e um aroma irresistível.

A manteiga realça seu potencial e a farofa de ovo traz crocância, criando um contraste que agrada até quem jurava nunca provar o vegetal. Bares relatam que o petisco se tornou uma alternativa mais leve e barata em comparação aos clássicos fritos.

Outro ponto que impulsiona essa tendência é o movimento de resgate de ingredientes tradicionais da culinária brasileira. O jiló, muito popular em mercados locais, está sendo revisitado por chefs e proprietários de boteco, que apostam em preparos rápidos, saborosos e acessíveis. Além disso, o prato serve como ótima opção para acompanhar cerveja, caipirinha e até drinks mais leves.

Como fazer a receita de jiló na manteiga com farofa de ovo mexido

Para o jiló: corte 6 unidades em rodelas finas, deixe de molho por 10 minutos em água com sal e escorra. Em uma frigideira grande, derreta 2 colheres de manteiga e refogue o jiló até dourar. Ajuste sal e pimenta.

Para a farofa de ovo: aqueça uma colher de manteiga, adicione 2 ovos batidos e mexa sem deixar secar demais. Acrescente farinha de mandioca aos poucos até atingir a textura desejada. Tempere com sal e cheiro-verde.

Finalize misturando o jiló douradinho com a farofa de ovo ou servindo lado a lado, para preservar as texturas. Em poucos minutos, o prato está pronto, simples, barato e com sabor digno de destaque.

Não é exagero dizer que esse petisco está conquistando espaço e promete ficar por muito tempo nos cardápios dos barzinhos do país.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!