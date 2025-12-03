Shopping de Goiânia terá distribuição gratuita de camisinhas para população

Iniciativa faz parte de campanha de prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's)

Gabriella Pinheiro - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Julia Prado/MS)

Em campanha do Dezembro Vermelho — período de conscientização e prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) — o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) realizará uma ação especial no Araguaia Shopping, em Goiânia, na sexta-feira (05).

Das 08h30 às 12h, uma equipe estará no corredor principal do centro comercial distribuindo autotestes, preservativos masculinos e femininos, além de materiais informativos.

Conforme o HDT, a iniciativa visa aproximar o hospital da população e levar informação segura, facilitando a prevenção e incentivando o diagnóstico precoce do HIV.

No total, serão disponibilizados 500 kits de preservativos e 300 autotestes de HIV.

A escolha pelo Araguaia Shopping se deu pelo alto volume de visitantes recebidos diariamente — uma média de 60 mil pessoas por dia.

Vale destacar que o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) é referência no atendimento especializado para o tratamento de doenças como HIV/Aids, tuberculose, meningite, hepatites virais, tétano e acidentes com animais peçonhentos – sendo o único da América Latina com foco exclusivo em infectologia.

