CPE prende suspeito de matar jovem após discussão por pipa em Anápolis

Homem alegou legítima defesa contra a vítima e negou ter usado uma arma de fogo, apesar do ferimento por tiro

Natália Sezil -
Suspeito foi preso pela CPE horas após o crime.
Suspeito foi preso pela CPE horas após o crime. (Foto: @anapolis.noticias)

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) localizou e prendeu o suspeito de ter matado o jovem Alexandre da Silva Oliveira, de 22 anos, após uma suposta discussão por pipa em Anápolis.

O homicídio aconteceu na tarde deste domingo (03) no Residencial Arco-Íris, região Sul da cidade. Segundo testemunhas, Alexandre soltava pipa com alguns adolescentes quando foi surpreendido pelo homem, que teria dado início à discussão.

A Polícia Científica esteve no local e constatou que o jovem tinha um ferimento por tiro na região da cabeça, sem outras lesões aparentes.

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O suspeito foi detido algumas horas após o crime. Ao chegar à delegacia, ele alegou ter agido não por conta de uma discussão motivada pelas pipas, mas por legítima defesa.

Na versão dele, Alexandre estava tentando esfaquear um dos adolescentes presentes. O suspeito também negou ter utilizado uma arma de fogo, apesar da constatação da perícia.

No depoimento à CPE, ele afirmou ter atirado na direção do chão, momento em que a vítima e uma testemunha teriam começado a trocar socos. Depois, disse ter efetuado um disparo contra o jovem.

O caso segue sob tutela das autoridades competentes, responsáveis por apurar a motivação do crime e tomar as próximas medidas cabíveis.

 

 

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Natália Sezil

Chegou no Portal 6 como estagiária de jornalismo e foi promovida a repórter. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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