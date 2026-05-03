Jovem morto a tiros após discussão por pipa em Anápolis tinha 22 anos

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no local

Natália Sezil - 03 de maio de 2026

Alexandre da Silva Oliveira tinha 22 anos. Jovem foi morto a tiros pouco depois de soltar pipa. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Alexandre da Silva Oliveira, de 22 anos, o jovem morto a tiros pouco depois de soltar pipa no Residencial Arco-Íris, região Sul de Anápolis, na tarde deste domingo (03).

Alexandre estaria junto a alguns adolescentes, em um lote baldio do setor, quando o caso aconteceu.

Segundo testemunhas, tudo corria bem até a chegada de um homem não identificado, que começou a causar confusão, o que logo evoluiu para um conflito físico.

Em certo momento, o suspeito teria sacado uma arma de fogo e efetuado os disparos. Alexandre foi atingido na região do rosto.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

A Polícia Militar (PM) esteve no bairro para isolar a área. Agora, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC), responsável por identificar o suposto atirador e a motivação do crime.

Confusões por pipa

Esta não foi a primeira confusão por pipa registrada nesta semana em Anápolis. Na noite da última sexta-feira (1º), um adolescente, de 17 anos, também foi vítima de tiros enquanto soltava pipa no Jardim Santa Cecília, a 6km do Residencial Arco-Íris.

Ele estava em via pública quando um carro se aproximou e um dos ocupantes efetuou três disparos de arma de fogo, fugindo em seguida.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde deu entrada em estado grave e passou por cirurgia.

A PC também tenta apurar as circunstâncias deste crime.

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