Veja quanto aguentaram os campeões do concurso de quem come mais pamonha em Anápolis

Evento está na terceira edição e foi organizado pela pamonharia Jeitinho da Roça

Davi Galvão - 03 de maio de 2026

Já pensou receber para comer pamonha? Pois foi basicamente o que aconteceu na noite deste sábado (02) em Anápolis, com o 3º Campeonato “Quem Come Mais Pamonha”, que reuniu dezenas de pessoas na Vila Jussara.

Organizado pela Pamonharia Jeitinho da Roça, o evento premiou em R$ 500 o competidor que mais representou a paixão pela iguaria e aguentou 11 pamonhas.

O segundo e terceiro colocados também foram premiados em R$ 100 e R$ 50, respectivamente, tendo cada um recebido mais 10 outras como cortesia.

Juntos, os três comeram mais de 11 kg da iguaria, sendo 4,6 kg do campeão, 3,6 kg do segundo colocado e 3,2 kg aa terceira.

Para a realização do campeonato, a rua Estrela do Sul, onde o estebelecimento fica situado, foi parcialmente interditada para comportar o público e as atrações musicais que marcaram a noite.

Para o empresário Isaías Souza Batista, responsável pela pamonharia, muito mais do que uma competição, a data foi um meio de valorizar a cultura da pamonha e o empreendedorismo local.

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