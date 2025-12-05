Cientistas descobrem alimento capaz de reduzir as cólicas menstruais de maneira natural

A descoberta não é milagrosa, mas abre caminho para soluções naturais que realmente podem ajudar no dia a dia

Pedro Ribeiro - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

As cólicas menstruais afetam milhares de pessoas todos os meses, e qualquer alternativa simples para aliviar esse desconforto sempre chama atenção.

Agora, um alimento comum, barato e fácil de incluir na rotina vem ganhando destaque entre especialistas e nas redes sociais: a banana.

A verdade é que pequenas mudanças na alimentação fazem diferença. E, quando se trata de cólicas, entender como o corpo reage é fundamental.

Por isso, cada vez mais cientistas e nutricionistas explicam os efeitos de determinados nutrientes e mostram que cuidar do ciclo também passa pelo prato.

Por que a banana virou destaque no alívio das dores

A banana ganhou os holofotes graças ao seu teor de magnésio, um mineral essencial para o funcionamento do organismo.

Ele ajuda a relaxar os músculos — inclusive os músculos uterinos, que se contraem durante o ciclo e causam as cólicas menstruais.

Assim, comer uma banana pode trazer algum conforto natural, especialmente em dias mais sensíveis.

Isso não significa que a fruta seja uma cura. No entanto, especialistas reforçam que ela pode funcionar como um apoio extra no corpo.

Uma pequena mudança, mas que, somada a hábitos saudáveis, pode deixar o período menstrual mais leve.

Uma solução acessível, prática e que faz sentido

O interesse pela banana cresceu muito na internet. E não é por acaso.

Ela é barata, fácil de encontrar em qualquer lugar e pode ser consumida de várias formas.

Essa combinação faz com que muitas pessoas testem a fruta como aliada contra as cólicas menstruais, já que não exige preparo complexo nem custo alto.

Além disso, a banana é nutritiva, rica em fibras, vitaminas e energia.

Mesmo que o alívio não seja imediato ou garantido para todos, ela oferece benefícios gerais à saúde.

Ou seja, ajuda tanto no ciclo quanto no bem-estar como um todo.

Resultados podem variar, e o corpo precisa de mais que um alimento

Embora a banana possa ajudar, especialistas lembram que os efeitos variam de pessoa para pessoa.

Cada organismo reage de um jeito, e nenhum alimento isolado substitui repouso adequado, hidratação ou acompanhamento médico quando necessário.

O ideal é enxergar a fruta como parte de um conjunto de cuidados. Ela apoia o corpo, mas não promete resolver o problema instantaneamente.

Ainda assim, para muitas pessoas, esse suporte já faz diferença naqueles dias mais difíceis.

O que a tendência revela sobre quem sofre com cólicas

De certa forma, o sucesso da banana mostra o quanto as pessoas buscam soluções simples, naturais e práticas para lidar com as cólicas menstruais.

Essa busca faz sentido: viver dias de dor intensa atrapalha a rotina, reduz o foco e afeta o humor.

Por isso, qualquer alternativa acessível tem grande impacto.

Nesse contexto, a banana se encaixa perfeitamente. Ela não elimina as dores por completo, mas deixa tudo um pouco mais suportável.

E, às vezes, é exatamente isso que alguém precisa para passar pelo ciclo com mais tranquilidade.

