Goiânia ganhará novo centro de compras com conceito nascido nos EUA

Empreendimento aposta no modelo a céu aberto e amplia oferta de espaços de convivência na capital

Isabella Valverde - 05 de dezembro de 2025

Empreendimento ocupa mais de 2 mil m² de área bruta e está em fase final de conclusão. (Foto: Divulgação)

A chegada de um novo empreendimento deve reforçar uma tendência que vem ganhando espaço no varejo brasileiro.

Enquanto os shoppings fechados ainda predominam no mercado, os open malls — centros de compras a céu aberto, surgidos nos Estados Unidos nos anos 1980 — avançam com propostas mais integradas ao ambiente urbano, circulação facilitada e áreas de convivência iluminadas naturalmente.

Goiânia, que já conta com 19 centros de compras, se prepara para receber o 20º: o ASA Open Mall. O empreendimento, que ocupa mais de 2 mil m² de área bruta, está em fase final de conclusão no Parque Oeste Industrial e deve ampliar a oferta de serviços e lazer para a região.

A iniciativa nasceu após uma pesquisa apontar que o mercado local já não comportaria novos shoppings tradicionais, segundo Agni Aguiar, CEO da ASA Imobiliária e sócia do projeto. Ela afirma que o comportamento do consumidor após a pandemia reforçou a demanda por ambientes abertos, com sensação de liberdade e segurança ampliada.

O local escolhido também carrega valor simbólico. O Parque Oeste Industrial tem cerca de 7,5 mil moradores, conforme projeção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo baseada no Censo 2022, e foi fundado pelo avô de Agni. A empresária afirma que o vínculo com o bairro contribuiu para a decisão de investir ali.

O empreendimento é assinado por Agni e William Martins, diretor de Engenharia do ASA Open Mall e CEO da Íntegra Engenharia.

A dupla mantém parceria desde 2011 no desenvolvimento do Eldorado Parque, que reúne dez empreendimentos concluídos e habitados, além de outros em andamento.

A proposta agora é oferecer à comunidade um destino de convivência próximo de casa, com lojas, brinquedoteca, espaço cultural e estacionamento.

