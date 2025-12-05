Não é cozido: essa é a melhor forma de preparar o brócolis

Um método simples transforma completamente a experiência de consumir esse alimento nutritivo

Magno Oliver - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/YouTube/Receitinhas da Ju)

Considerado um dos vegetais mais nutritivos do mundo, o brócolis se destaca pela alta densidade nutricional e pouquíssimas calorias.

Pertencente à família das crucíferas, ao lado da couve-flor e da couve-de-bruxelas, ele oferece vitamina C, betacarotenos, cálcio vegetal, ferro, potássio, fibras e compostos antioxidantes como o sulforafano, substância estudada pela ciência por seu papel na prevenção de alguns tipos de câncer.

Mesmo assim, muita gente evita o alimento por achar o sabor amargo ou a textura “mole” quando ele é cozido além do ponto.

E é justamente no modo de preparo que mora o segredo. O método mais tradicional, que é o de ferver o brócolis na panela, é também o mais criticado por nutricionistas.

Quanto mais tempo o vegetal permanece imerso na água quente, mais vitaminas e minerais se dissolvem e são perdidos, reduzindo significativamente seu valor nutricional. Essa perda acontece principalmente com a vitamina C e outros micronutrientes sensíveis ao calor e à umidade.

Segundo a especialista em alimentação saudável, Elizabeth Rider, em entrevista ao veículo britânico Express, o modo ideal de preservar esses nutrientes é assá-lo.

Ao ser exposto ao calor seco e intenso, seja no forno tradicional ou na fritadeira sem óleo, o brócolis passa por um processo de caramelização natural.

Seus açúcares internos se destacam, surgindo um sabor mais adocicado e uma textura crocante que costuma agradar até quem não gosta do vegetal cozido.

Além de manter melhor sua composição nutritiva, o brócolis assado também é mais versátil e pode ser temperado de diversas maneiras, permitindo combinações que vão do simples azeite com sal a versões mais aromáticas com alho, páprica ou limão.

Mais saboroso, mais nutritivo e mais prático, o preparo assado tem se consolidado como a nova forma favorita de incluir esse superalimento na rotina.

