Viagem de avião mais longa do mundo atravessa 4 continentes, percorre mais de 15 mil km e dura mais de 19 horas

A rota impressiona pela distância, pelo tempo no ar e pela experiência de viajar praticamente o dia inteiro sem escalas

Gabriel Yuri Souto - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem gosta de viajar já está acostumado com voos longos, mas nada se compara à rota que atualmente ocupa o título de viagem de avião mais longa do mundo.

É o tipo de percurso que faz qualquer pessoa perder a noção de tempo, atravessar diferentes fusos horários e assistir ao nascer e ao pôr do sol sentada na mesma poltrona.

E não é exagero: são quase 20 horas seguidas dentro da aeronave, sem nenhuma parada.

A rota é operada pela Singapore Airlines e liga Singapura a Nova York, conectando dois extremos do planeta. É um trajeto tão extenso que atravessa quatro continentes e ultrapassa 15 mil quilômetros, tornando-se uma verdadeira maratona aérea.

Uma travessia que desafia limites

O voo não é famoso apenas pelos números impressionantes. Ele também reúne tecnologia avançada, planejamento rigoroso e uma logística pensada para garantir segurança e conforto durante tanto tempo no ar.

A aeronave usada, o Airbus A350-900ULR, é adaptada para jornadas ultralongas, com sistemas de ventilação mais avançados, iluminação que reduz efeitos do jet lag e menos poltronas do que modelos tradicionais, o que aumenta o espaço interno.

Para suportar a distância gigantesca, o avião decola com tanques praticamente no limite e segue uma rota que passa sobre regiões remotas do globo.

Dependendo das condições climáticas, a travessia pode mudar ligeiramente, mas sempre mantém o status de uma das viagens mais desafiadoras já oferecidas pela aviação comercial.

Como é passar quase um dia dentro do avião

Os passageiros embarcam no voo sabendo que viverão uma experiência muito diferente das viagens tradicionais.

A rotina no ar inclui refeições planejadas para minimizar o desconforto, longos períodos de descanso, entretenimento diversificado e até orientações para alongamentos.

Tudo isso faz parte de um esforço para reduzir o impacto da imobilidade prolongada e tornar a viagem mais tolerável — afinal, ninguém está acostumado a ficar quase 20 horas no mesmo lugar.

Contudo, apesar do tempo extenso, a viagem atrai muitos passageiros por oferecer a comodidade de chegar ao destino sem escalas. Para quem viaja a trabalho ou precisa de conexões rápidas, o ganho de tempo compensa o cansaço.

Uma rota que simboliza o futuro da aviação

A existência desse voo mostra como a aviação moderna evoluiu. Há algumas décadas, um percurso dessa magnitude seria impensável.

Hoje, ele representa um marco tecnológico e uma tendência que vem crescendo: voos ultralongos que conectam grandes polos econômicos diretamente, sem paradas intermediárias.

E com companhias aéreas estudando aeronaves ainda mais eficientes, tudo indica que viagens desse tipo se tornarão cada vez mais comuns — e, talvez, ainda mais longas.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!