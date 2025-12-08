Cantor Leonardo é internado às pressas em hospital de Goiânia

Informação foi divulgada pela esposa dele, Poliana Rocha, por meio de foto no Instagram, na qual artista aparece em cama hospitalar

Augusto Araújo - 08 de dezembro de 2025

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha publicou que cantor foi internado em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Reprodução-Instagram)

O cantor Leonardo foi internado na manhã desta segunda-feira (08) no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia.

A informação foi divulgada pela esposa dele, Poliana Rocha, por meio de uma foto em um story de Instagram, no qual o artista aparece deitado em uma cama de hospital.

Na postagem, a influenciadora escreveu: “Será que é ressaca? SQN [sigla para “só que não”]. Teve um quadro de diarreia e desidratou!!!!”

O Portal 6 entrou em contato com a equipe de comunicação do Hospital Israelita Albert Einstein, que encaminhou a reportagem para que tratasse do assunto com a assessoria de Leonardo.

Esta, por sua vez, afirmou que ainda aguardava um boletim médico para se pronunciar, mas que enviaria informações assim que tiverem o informe à disposição.

