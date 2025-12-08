Cantor Leonardo é internado às pressas em hospital de Goiânia

Informação foi divulgada pela esposa dele, Poliana Rocha, por meio de foto no Instagram, na qual artista aparece em cama hospitalar

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Cantor Leonardo é internado às pressas em hospital de Goiânia
Esposa de Leonardo, Poliana Rocha publicou que cantor foi internado em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Reprodução-Instagram)

O cantor Leonardo foi internado na manhã desta segunda-feira (08) no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia.

A informação foi divulgada pela esposa dele, Poliana Rocha, por meio de uma foto em um story de Instagram, no qual o artista aparece deitado em uma cama de hospital.

Na postagem, a influenciadora escreveu: “Será que é ressaca? SQN [sigla para “só que não”]. Teve um quadro de diarreia e desidratou!!!!”

Portal 6 entrou em contato com a equipe de comunicação do Hospital Israelita Albert Einstein, que encaminhou a reportagem para que tratasse do assunto com a assessoria de Leonardo.

Esta, por sua vez, afirmou que ainda aguardava um boletim médico para se pronunciar, mas que enviaria informações assim que tiverem o informe à disposição.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

