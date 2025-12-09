A vila onde o aluguel não aumenta há séculos e os moradores pagam apenas um dólar por ano

Essa história chama atenção no mundo todo, especialmente porque mostra que algumas tradições conseguem atravessar gerações

Pedro Ribeiro - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

É difícil imaginar um lugar onde o aluguel não pesa no bolso, mas a verdade é que existe uma vila em que o aluguel permanece praticamente o mesmo há séculos.

E mais: os moradores pagam menos de um dólar por ano para viver ali.

Essa história chama atenção no mundo todo, especialmente porque mostra que algumas tradições conseguem atravessar gerações sem perder sua essência.

Um conjunto habitacional criado no século XVI

A vila se chama Fuggerei e fica em Augsburg, na Alemanha.

Ela é considerada o conjunto habitacional mais antigo do mundo ainda em funcionamento.

Fundada em 1521 pelo influente banqueiro Jakob Fugger, a Fuggerei surgiu com um objetivo muito claro: oferecer moradia digna para pessoas de baixa renda.

Além disso, a proposta inicial permanece viva até hoje, mesmo depois de mais de 500 anos.

O aluguel mais barato do mundo

O ponto que mais impressiona visitantes é o valor do aluguel.

Desde sua criação, o preço praticamente não mudou.

Hoje, os moradores pagam apenas €0,88 por ano — o equivalente a menos de 1 dólar anual.

Isso mesmo: o aluguel não é mensal, é anual. A quantia simbólica representa o compromisso de manter a tradição e reforça o espírito de solidariedade que marcou o início da vila.

Porém, mesmo sendo extremamente acessível, o processo para morar na Fuggerei não é simples.

Existem regras específicas que precisam ser seguidas e que fazem parte da identidade do local.

Quem pode morar na Fuggerei?

Para ser aceito, o morador deve cumprir critérios estabelecidos há séculos. Entre eles:

• Ser católico;

• Ter vivido em Augsburg por um período;

• Estar enfrentando dificuldades financeiras;

• E manter uma tradição diária, que consiste em rezar três vezes ao dia pelos fundadores da vila.

Essas exigências ajudam a preservar o propósito original do espaço e garantem que a Fuggerei continue sendo um local de apoio para quem realmente precisa.

Uma vila que parece ter parado no tempo

Além das regras e do aluguel simbólico, a Fuggerei também se destaca pela atmosfera encantadora.

As casinhas têm arquitetura típica alemã, ruas estreitas e um clima tranquilo que atrai turistas de vários países.

Embora o local tenha sido bombardeado na Segunda Guerra Mundial, ele foi reconstruído respeitando o estilo original.

Hoje, a Fuggerei funciona como vila, comunidade e atração turística.

Uma parte do local está aberta para visitação, permitindo que pessoas do mundo inteiro conheçam essa história fascinante.

Uma tradição que atravessa séculos

A Fuggerei mostra que é possível unir solidariedade, preservação histórica e qualidade de vida.

O valor simbólico do aluguel reforça o espírito de ajuda que guiou a criação da vila há mais de 500 anos.

E, mesmo com o passar do tempo, ela segue como um exemplo único de moradia acessível e tradição comunitária.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!