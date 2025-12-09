Avenida Marechal Rondon é interditada pela Prefeitura de Goiânia; confira as rotas alternativas

Fechamento da via ocorre após danos causados pela chuva e exige obras que devem durar um mês

Isabella Valverde - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

A Prefeitura de Goiânia interditou a Avenida Marechal Rondon, no Setor São Luiz, nesta segunda-feira (08), depois que equipes técnicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) identificaram um ponto de erosão provocado pela chuva do último sábado.

O desgaste foi localizado na ligação da avenida com a ponte sobre o Córrego Anicuns.

Segundo o engenheiro Lucas Augusto Gontijo Borges, responsável pela área de Operações e Conservação da Seinfra, a ponte não sofreu danos, porém o trecho afetado precisa de intervenção imediata. A recuperação começa nesta terça-feira (09) e a previsão é de que os serviços se estendam por cerca de 30 dias.

Com o fechamento da via, o tráfego na região passou por mudanças. A SET posicionou bloqueios, reforçou a sinalização e organizou rotas alternativas para manter a circulação segura enquanto a obra ocorre.

O segmento entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Belo Horizonte segue totalmente isolado, permitindo passagem apenas para moradores e estabelecimentos que ficam dentro da área restrita.

A Avenida Belo Horizonte também teve um ponto de bloqueio para evitar que motoristas sigam em direção à Rua Anicuns, que permanece fechada. Desvios foram liberados nos dois sentidos e agentes de trânsito acompanham a operação.

O diretor da SET, Luís Tiago Santos, pede que os condutores respeitem as orientações e utilizem os caminhos indicados, já que a medida é temporária e necessária para reduzir riscos.

