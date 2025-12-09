Bebê e casal morrem após carro ser arrastado por correnteza em SC

Veículo foi arrastado pela correnteza ao tentar atravessar uma estrutura de viaduto com ponte

Folhapress - 09 de dezembro de 2025

Episódio ocorreu em Palhoça, Região Metropolitana de Florianópolis. (Foto: Reprodução)

UOL/FOLHAPRESS) – Um casal e um bebê, que estavam em um carro arrastado em meio às fortes chuvas, foram encontrados mortos hoje no bairro São Sebastião, na cidade de Palhoça (SC).

O casal foi localizado dentro do veículo submerso, próximo à Estrada Geral. O veículo, uma Land Rover, estava trancado sob a ponte, pressionado pela correnteza e com as rodas viradas para cima. Dentro do carro, a equipe de resgate confirmou duas vítimas adultas.

A terceira vítima, o bebê de aproximadamente um ano, já havia sido localizada às margens do rio, também sem vida. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher foi retirada inicialmente do carro. Já o homem estava preso no veículo, por isso, foi preciso o apoio de um guincho para remoção do automóvel da zona de risco. Após a retirada, a guarnição realizou o resgate da vítima.

Carro foi arrastado pela correnteza ao tentar atravessar uma estrutura de viaduto com ponte. Em nota, o Corpo de Bombeiros alertou que não deve tentar trafegar por áreas alagadas.

Os corpos das três vítimas foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícias para os procedimentos periciais. O tenente Mateus Henrique Schumacher, do Corpo de Bombeiros, afirmou que as vítimas são uma família de estrangeiros que morava há poucos meses no Brasil.

Ciclone Extratropical Deixa Região Sul em Alerta Vermelho para Tempestades

A instabilidade ocorre por conta da passagem de um ciclone pelo Sul do país. A região Sul está em alerta máximo nesta terça-feira (9) devido à chegada de um ciclone extratropical combinado com uma frente fria, que traz chuvas intensas, ventos fortes e risco de granizo, afetando áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é válido até às 23h59 de hoje e aponta para “grande perigo”. A previsão indica um agravamento nos acumulados de chuva que podem ultrapassar 60 mm em uma hora ou mais de 100 mm ao longo do dia.

Também há chance de granizo e rajadas de vento superiores a 100 km/h. Conforme o Inmet, as condições oferecem alto risco de danos a edificações, interrupção no fornecimento de energia, prejuízos a plantações, queda de árvores, alagamentos e impactos no transporte rodoviário.

O mau tempo está associado à formação de um ciclone extratropical combinado à chegada de uma frente fria. O sistema deve atuar com forte intensidade, favorecendo a presença de nuvens carregadas e tempestades.

As áreas afetadas abrangem diversas regiões dos três estados do Sul. Locais de riscos incluem zonas metropolitanas, centrais, norte, noroeste, sudoeste, sudeste, oeste e serrana, como o Vale do Itajaí, a metropolitana de Curitiba e a metropolitana de Porto Alegre.

O Inmet recomenda que, diante do alerta vermelho, a população desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de enchentes ou enxurradas, proteja documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Caso a situação de grande perigo se confirme, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre.