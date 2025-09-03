Casal preso em Anápolis vendia “maconha do Bolsonaro”
Pacotes apreendidos pela polícia chamaram atenção por conta das "embalagens" escolhidas
Um casal envolvido no tráfico de drogas foi preso em Anápolis na tarde desta quarta-feira (03). Os suspeitos comercializavam até mesmo a “maconha do Bolsonaro”.
A operação foi feita pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), vinculado ao Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic).
Além da prisão dos dois envolvidos, a ação também apreendeu R$ 100 mil em drogas, incluindo skunk – conhecida como a super maconha.
Além do alto valor, outro ponto chama a atenção: os adesivos colados nos pacotes apreendidos.
Enquanto alguns tinham imagens de macacos, com os dizeres “mono muito loco”, outros continham uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Na foto escolhida, o político aparece posando, enquanto usa tornozeleira eletrônica. Por cima, as palavras: “Brasil acima de tudo, tornozeleira acima do tênis”.
A investigação era um desdobramento de uma detenção anterior, feita em agosto, quando o irmão do suspeito havia sido preso. Apesar da ação, o homem continuava os trabalhos do familiar com o tráfico de entorpecentes.
O casal foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles ficam, agora, à disposição da Justiça. As investigações continuam, para identificar os demais envolvidos.
