Casal preso em Anápolis vendia “maconha do Bolsonaro”

Pacotes apreendidos pela polícia chamaram atenção por conta das "embalagens" escolhidas

Natália Sezil - 03 de setembro de 2025

Casal preso vendia até a “maconha do Bolsonaro”. (Foto: Reprodução)

Um casal envolvido no tráfico de drogas foi preso em Anápolis na tarde desta quarta-feira (03). Os suspeitos comercializavam até mesmo a “maconha do Bolsonaro”.

A operação foi feita pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), vinculado ao Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic).

Além da prisão dos dois envolvidos, a ação também apreendeu R$ 100 mil em drogas, incluindo skunk – conhecida como a super maconha.

Além do alto valor, outro ponto chama a atenção: os adesivos colados nos pacotes apreendidos.

Enquanto alguns tinham imagens de macacos, com os dizeres “mono muito loco”, outros continham uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na foto escolhida, o político aparece posando, enquanto usa tornozeleira eletrônica. Por cima, as palavras: “Brasil acima de tudo, tornozeleira acima do tênis”.

A investigação era um desdobramento de uma detenção anterior, feita em agosto, quando o irmão do suspeito havia sido preso. Apesar da ação, o homem continuava os trabalhos do familiar com o tráfico de entorpecentes.

O casal foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles ficam, agora, à disposição da Justiça. As investigações continuam, para identificar os demais envolvidos.

