Essa cidade do interior de São Paulo, conhecida pelas flores e arquitetura europeia, é considerada a mais bonita do Brasil

Cenário deslumbrante no interior paulista atrai milhares com cores vivas e tradições ancestrais

Magno Oliver - 10 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube/ Num Pulo canal)

Localizada à cerca de 130 km da capital paulista, na Região Metropolitana de Campinas, a estância turística de Holambra consolida-se em 2026 como o principal reduto da cultura neerlandesa na América Latina.

O município, cujo nome é uma junção criativa de Holanda, Amparo e Brasil, é um museu a céu aberto que ostenta o título de “Capital Nacional das Flores”.

Fundada por imigrantes holandeses que fugiam das cicatrizes da Segunda Guerra Mundial em 1948, a cidade transformou o solo paulista em um tapete de cores, unindo a resiliência europeia à fertilidade tropical.

Hoje, essa herança é visível em cada moinho de vento e fachada típica que compõe o cenário urbano, atraindo turistas que buscam a sofisticação europeia sem cruzar o Atlântico.

O sucesso econômico e turístico de Holambra está intrinsecamente ligado à sua capacidade produtiva, sendo responsável por quase metade da comercialização de flores e plantas ornamentais do Brasil.

O grande expoente desse setor é a Expoflora, a maior exposição de flores da América Latina, que ocorre anualmente e serve como vitrine para inovações botânicas e gastronomia típica.

Segundo dados recentes do Ministério do Turismo, a cidade figura constantemente entre os destinos com melhores índices de satisfação do visitante, devido à manutenção rigorosa de seus pontos turísticos, como o Moinho Povos Unidos, o maior da América Latina, e os campos de produção que permitem ensaios fotográficos deslumbrantes.

Para além do impacto visual, Holambra oferece uma infraestrutura de segurança e qualidade de vida que reforça sua fama de “mais bonita do Brasil”.

O desfecho dessa trajetória histórica mostra uma cidade que soube preservar sua identidade enquanto se modernizava, integrando roteiros de cicloturismo, festivais de inverno e uma rede hoteleira de alto padrão.

Com atualizações constantes em seu plano diretor para manter a estética temática, o governo local, em conjunto com fontes oficiais como a Prefeitura de Holambra, garante que o município continue sendo um exemplo de planejamento urbano e sustentabilidade.

Visitar a cidade é mergulhar em uma história de superação onde o trabalho árduo floresceu em um paraíso turístico que encanta gerações.

Confira um pouco mais desse lugar encantador:

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