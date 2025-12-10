A profissão pouco conhecida que paga altos salários e ainda oferece curso do zero para formar novos profissionais por falta de mão de obra no Brasil

Uma área técnica em expansão vem oferecendo salários altos e cursos gratuitos para quem quer começar do zero

Gabriel Yuri Souto - 10 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ IA)

A profissão pouco conhecida que paga altos salários e enfrenta falta de mão de obra no Brasil é a de soldador especializado. Esse profissional atua em setores como indústria naval, óleo e gás, energia e siderurgia.

Como a demanda cresceu nos últimos anos, empresas e instituições passaram a oferecer cursos iniciais para formar novos trabalhadores rapidamente. O mercado paga bem porque há mais vagas do que profissionais qualificados.

Por que a profissão paga tão bem

O trabalho exige precisão, resistência física e domínio de técnicas específicas. Soldadores especializados lidam com estruturas de grande porte, equipamentos de pressão e materiais que precisam de total segurança.

Por isso, quanto maior o nível de especialização, maior o salário. Em áreas como soldagem subaquática, o valor pode chegar a cifras muito altas. A combinação de risco, habilidade e escassez de profissionais explica a remuneração elevada.

A falta de mão de obra que abriu portas no mercado

Nos últimos anos, grandes obras de infraestrutura e expansão industrial aumentaram a procura por soldadores. Entretanto, a maioria das empresas não encontra profissionais qualificados para preencher as vagas.

Essa lacuna levou instituições e programas governamentais a criarem cursos do zero, com foco prático e certificação rápida. A intenção é preparar novos profissionais em poucos meses e atender a demanda urgente do setor.

Como funciona a formação para iniciantes

Os cursos para quem está começando incluem noções de segurança, técnicas de soldagem, leitura de projetos e prática em laboratório.

Muitas escolas oferecem bolsas ou financiamento, e algumas empresas treinam os próprios funcionários desde o início. A formação básica permite entrar no mercado rapidamente, e especializações posteriores aumentam ainda mais o salário.

O cenário favorável para quem quer começar

O setor prevê crescimento contínuo, principalmente por causa de obras, expansão energética e demanda internacional.

Como muitos trabalhadores migram para áreas administrativas ou deixam a profissão por questões físicas, novas vagas surgem constantemente.

Isso cria oportunidades para quem deseja iniciar uma carreira estável, com chances reais de progressão e renda elevada.

