Aposta em Goiás garante prêmio no sorteio de Mega-Sena avaliada em R$ 20 milhões

Apesar disso, nenhum jogo cravou as seis dezenas, de modo que o montante acumulou para o próximo sorteio

Davi Galvão Davi Galvão -
Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo)

No sorteio de número 2949 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (09), uma aposta feita em Goiás acertou cinco das combinações necessárias e garantiu parte do montante.

Apesar disso, nenhum jogo cravou as seis dezenas, fazendo o prêmio se acumular.

Os números sorteados foram 04 – 06 – 11 – 38 – 49 – 54.

Com relação a aposta feita em solo goiano, o jogo foi firmado em Porangatu, no formato simples, isto é, sem ser bolão.

O bilhete era de seis números e rendeu ao vencedor a quantia de R$ 56.175,26.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena deve ser realizado nesta quinta-feira (11).

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

