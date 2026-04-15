Morte de empresário da Kazzu Azzee Calçados causa comoção: “alegre e sempre radiante”

Clientes e ex-funcionários se lembraram de José Santana como uma pessoa de bom coração

Natália Sezil -
Empresário José Ferreira de Santana foi fundador do grupo Kazzu Azzee Calçados.
Empresário José Ferreira de Santana foi fundador do grupo Kazzu Azzee Calçados. (Foto: Reprodução/Redes Sociais e Google Street View)

O empresário José Ferreira de Santana, fundador do grupo Kazzu Azzee Calçados, morreu nesta terça-feira (14) em Goiânia. A causa do falecimento não foi divulgada.

A notícia, veiculada pelas redes sociais do empreendimento, causou comoção. Em nota de pesar, a loja se referiu ao empresário como senhor Santana e o chamou de “pioneiro da saudosa Campininha das Flores”.

“Lembraremos dele cheio de energia para trabalhar, como uma pessoa alegre e sempre radiante”, escreveu. Afirmou também que fica a “eterna gratidão e a promessa de que honraremos o legado do que foi o seu maior orgulho”.

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Na internet, clientes e ex-funcionários compartilharam ter boas memórias com o empresário, descrevendo-o como “gente boa” e “sempre muito simples”.

Um compartilhou: “muito querido. Seu Santana sempre foi um bom de coração, não deixava de fazer uma venda por alguma dificuldade do freguês”.

O grupo Kazzu Azzee, fundado por José Ferreira, atualmente conta com 80 unidades, distribuídas entre os estados de Goiás, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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