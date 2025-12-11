A praia no Rio de Janeiro que reúne dunas e espécies únicas, mas é proibida para turistas

Um refúgio natural preservado no litoral carioca que fica longe dos olhos de curiosos e do turismo

Magno Oliver - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Portal de Turismo Costa Verde)

No litoral do Rio de Janeiro existe uma área costeira envolta em mistério e preservação chamada Restinga da Marambaia.

Localizada em um cordão arenoso entre mar, rio e vegetação de restinga, a região é conhecida por dunas silenciosas, fauna e flora diversificadas e paisagens que parecem saídas de um sonho.

Mas, diferentemente das praias mais famosas do estado, a Restinga da Marambaia permanece inacessível ao turismo de massa: por motivos de preservação e controle, o acesso público é proibido ou fortemente restringido, transformando-a num dos recantos mais protegidos e menos conhecidos da costa fluminense.

A área historicamente funcionou como zona de proteção estratégica e possui trechos sob administração institucional. Ela abriga ecossistemas sensíveis: dunas móveis, matas de restinga, praias marítimas e fluviais, além de manguezais e espécies típicas do litoral brasileiro, muitas vezes ameaçadas ou vulneráveis.

Por sua natureza delicada, qualquer interferência humana não supervisionada poderia causar danos irreversíveis à biodiversidade e ao ambiente costeiro.

Dessa forma, a restrição de acesso busca manter intactas as características originais da região, garantindo que a Marambaia continue sendo um santuário natural fora da mira do turismo convencional.

Para quem acredita em turismo sustentável, a existência de um lugar como a Restinga da Marambaia intacto, preservado, silencioso representa uma prova de que é possível proteger o litoral sem perder a beleza natural.

A imprevisibilidade da paisagem, o movimento de dunas e o som das ondas misturado ao vento fazem do ambiente algo quase místico, reservado apenas para quem, por obrigação institucional ou científica, tem permissão para entrar.

Em um país onde o litoral costuma ser sinônimo de acesso, areia e aglomeração, a Restinga da Marambaia nos lembra que alguns dos cenários mais belos e importantes para a natureza nem sempre estão aos olhos de quem visita. Talvez o maior valor desse lugar esteja justamente no fato de ser inacessível: um alerta silencioso de conservação e respeito ao meio ambiente.

Confira mais detalhes dessa praia:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Terra Trend / Geografia & Curiosidades (@terratrendofc)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!