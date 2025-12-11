Alego aprova, em primeira votação, cobrança adicional para dependentes do Ipasgo

Mesmo entre a base governista, texto causou rachaduras e divisões

Davi Galvão - 11 de dezembro de 2025

Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). (Foto: Carlos Costa)

O Plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, na tarde desta quarta-feira (10), em primeira votação, o projeto que autoriza a cobrança de mensalidades para dependentes do Ipasgo Saúde.

A proposta do Governo Estadual, identificada como nº 30892/24, recebeu 25 votos favoráveis e 7 contrários. O texto volta ao debate nesta quinta-feira (11), quando será decidido em definitivo.

A medida, que introduz a cobrança por faixas etárias, representa também a primeira vez que dependentes do Ipasgo passam a contribuir, já que atualmente são isentos.

Votaram contra apenas Clécio Alves (Republicanos), Gugu Nader (Agir), Delegado Eduardo Prado e Major Araújo (PL), além dos petistas Antônio Gomide, Bia de Lima e Mauro Rubem.

Nove parlamentares não registraram voto por estarem ausentes no momento da deliberação.

Valores

O texto prevê valores entre R$ 47,45 e R$ 54,31 para dependentes nos planos básico e especial. Para aqueles com mais de 59 anos, as cobranças vão variar de R$ 207,33 a R$ 322,55. A soma das mensalidades dos dependentes não poderá ultrapassar a contribuição do titular.

Segundo o governo, a mudança busca corrigir o custeio do Ipasgo Saúde e alinhar o modelo às práticas da saúde suplementar.

A expectativa é de nova mobilização de servidores nesta quinta-feira (11), quando o projeto enfrentará sua etapa final de votação.

