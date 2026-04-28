Posso dormir no carro estacionado na rua ou em postos? Veja o que acontece se a polícia te parar!
Uma pausa necessária na jornada pode revelar surpresas inesperadas em uma abordagem oficial
A exaustão ao volante é um dos principais fatores de risco em rodovias, mas a solução de estacionar para um repouso rápido gera dúvidas: afinal, é permitido dormir dentro do veículo na rua ou em postos?
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não existe uma proibição explícita ao ato de dormir no carro. Juridicamente, o que não é proibido é permitido, porém, a condição do estacionamento e o estado do condutor são os pontos onde a polícia costuma concentrar a fiscalização.
Parar em locais proibidos, como guias rebaixadas ou áreas de risco, pode resultar em multas pesadas e remoção do veículo, independentemente se o motorista está descansando ou não.
O fator “Lei Seca” e a segurança
O maior “risco” legal de dormir no carro ocorre em situações que envolvam o consumo de álcool. Jurisprudências e especialistas alertam que, embora dormir embriagado no banco traseiro com o carro desligado dificilmente configure crime de embriaguez ao volante, a interpretação da autoridade pode variar.
Se o motorista for encontrado no banco do condutor com a chave na ignição, pode-se alegar “intenção de conduzir”, o que gera complicações jurídicas.
Em postos de combustíveis, a prática é amplamente aceita por questões de segurança, mas é recomendável avisar aos frentistas ou seguranças para evitar que o veículo seja considerado abandonado ou suspeito.
Como proceder na abordagem
Ao ser acordado por uma patrulha, a recomendação é manter a calma e as mãos visíveis. A polícia tem o dever de verificar o bem-estar do ocupante, muitas vezes suspeitando de um mal súbito ou crime em andamento.
Documentação regularizada do veículo e do condutor é essencial, pois o artigo 230 do CTB permite autuações se houver irregularidades administrativas constatadas.
Em suma, o descanso é um direito, mas a escolha do local e a postura durante a fiscalização definem se a pausa será revigorante ou um problema jurídico.
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