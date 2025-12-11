Cidade mais rica do Brasil se destaca por salário médio acima dos R$ 6.500

11 de dezembro de 2025

A poucos quilômetros da capital mineira, a cidade de Nova Lima se desponta como modelo de prosperidade financeira e qualidade de vida. Com população estimada em cerca de 121 mil habitantes, segundo o IBGE, o município se tornou sinônimo de renda elevada, urbanização planejada e infraestrutura sofisticada.

Dados do Censo 2022 mostram que Nova Lima alcançou a maior renda média de trabalho do país: R$ 6.929 mensais. Isso representa, em valores nominais, aproximadamente 3,8 salários mínimos vigentes naquele ano, um patamar distante da média nacional.

Além disso, o rendimento domiciliar per capita no município alcançou R$ 4.300, de longe o maior do Brasil.

O que faz de Nova Lima um caso à parte não é apenas a renda: a cidade combina condições urbanísticas privilegiadas, bairros planejados e acesso facilitado à capital mineira. Regiões como Vila da Serra, Vale do Sereno e Vale dos Cristais tornaram-se referência de luxo e conforto.

Esse padrão atrai famílias e profissionais de alto poder aquisitivo que buscam fugir da agitação urbana, mas sem abrir mão da proximidade com Belo Horizonte.

Ao mesmo tempo, a cidade não abre mão da governança e da sustentabilidade administrativa. Em 2025, Nova Lima foi reconhecida como uma das cidades com melhor índice de sustentabilidade fiscal do Brasil, a 6ª colocada em ranking nacional entre municípios com mais de 80 mil habitantes.

Isso indica que o município não apenas ostenta altos rendimentos, mas também possui governabilidade e capacidade de manter serviços públicos e infraestrutura ao nível exigido por sua população.

Nova Lima, portanto, emerge como um estudo de caso sobre desigualdades, se por um lado concentra renda e padrões elevados de vida, por outro abriga contrastes sociais.

Ainda assim, a combinação de salário alto, ambiente planejado e proximidade com a capital faz da cidade uma referência nacional entre municípios que conseguiram aliar prosperidade econômica com qualidade de vida.

