Sesi inaugura nova unidade moderna no Daia voltada para a saúde e segurança do trabalho

Planejada para levar os diversos serviços do portfólio da instituição o mais próximo das operações industriais, a instalação garante mais agilidade, segurança e qualidade

Publieditorial - 11 de dezembro de 2025

Nova unidade está localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis. (Foto: Portal 6/Elvis Godoi)

Inaugurou nesta quarta-feira (10) a moderna unidade de saúde e segurança do trabalho do Sesi, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Planejada para levar os diversos serviços do portfólio da instituição o mais próximo das operações industriais, a instalação garante mais agilidade, segurança e qualidade para os trabalhadores goianos.

Contando com 3.000 m² de área e 750 m² construídos em módulos inteligentes, a estrutura apresenta consultórios, clínica odontológica, sala de reuniões e treinamentos, além de um galpão especialmente equipado para cursos e capacitações voltadas às Normas Regulamentadoras.

Sempre pensando em quem faz as indústrias girarem, o Sesi Saúde oferecerá uma série de serviços essenciais, como exames admissionais, periódicos, demissionais, laboratoriais, radiológicos e toxicológicos.

Durante a inauguração, o presidente da Fieg e dos Conselhos Regionais do Sesi e Senai, André Rocha, comentou sobre as novas instalações no Daia.

“O Sesi foi criado com o propósito de prestar o serviço social para a indústria, tanto na área de educação, que é mais conhecida e reconhecida, mas nós temos, nos últimos anos, ampliado cada vez mais o atendimento na área da saúde”, comentou.

André ainda afirma que esse “é um passo firme dentro da estratégia de interiorização e modernização que o Sistema Fieg vem conduzindo com muito planejamento”.

Unindo estrutura, tecnologia, saúde, segurança e bem-estar, a nova unidade chega para ampliar a produtividade das indústrias.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!