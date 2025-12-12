Não é a caminhada: o exercício simples que ajuda a proteger a saúde dos joelhos

Especialistas apontam o exercício mais eficaz para fortalecer a articulação e reduzir dores em idosos

Isabella Valverde - 12 de dezembro de 2025

Casal de idosos aposentados caminhando com tranquilidade (Foto: Divulgação)

Com o avanço da idade, a perda natural de massa muscular afeta diretamente a saúde das articulações — e o joelho costuma ser um dos primeiros a dar sinais de desgaste.

Embora atividades como caminhada e ciclismo sejam recomendadas para manter o corpo ativo, um exercício específico tem ganhado destaque por oferecer uma proteção ainda mais eficaz aos joelhos dos idosos.

Os problemas nessa articulação, especialmente os relacionados à osteoartrite, tendem a surgir por volta dos 50 anos.

Porém, o desgaste pode começar antes, a partir dos 40, tornando a dor no joelho uma das queixas mais frequentes entre adultos mais velhos.

O exercício que mais protege os joelhos: o agachamento

Entre as diversas opções de fortalecimento, o agachamento se sobressai como um dos exercícios mais completos para essa faixa etária.

Ele trabalha diretamente os músculos que sustentam e estabilizam a articulação — quadríceps, glúteos e isquiotibiais —, criando uma base muscular forte que reduz a sobrecarga no joelho.

Além disso, quando realizado com técnica adequada, o movimento ajuda a melhorar a mobilidade, a estabilidade geral das pernas e a capacidade de executar tarefas simples do cotidiano, como sentar e levantar.

Diferentemente do que muitos imaginam, o agachamento não aumenta o desgaste da articulação quando executado de forma controlada. Pelo contrário: o estímulo muscular contribui para preservar a função do joelho.

Por que o agachamento é tão eficiente

O fortalecimento obtido com esse exercício ocorre porque os músculos trabalhados são justamente aqueles que circundam e protegem o joelho.

Ao aumentar a força dessas regiões, o impacto sobre a articulação diminui, o que reduz dores e melhora a performance funcional dos idosos.

Como executar o agachamento de forma segura: passo a passo

Para garantir os benefícios e evitar lesões, é fundamental dominar a técnica:

Posição inicial: fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e as pontas dos pés levemente voltadas para fora. Mantenha o peito erguido, os ombros alinhados e a coluna reta.

Início do movimento: inspire e empurre os quadris para trás, como se fosse sentar. Flexione os joelhos de maneira controlada.

Descida: mantenha os joelhos alinhados com os dedos dos pés e os calcanhares firmes no chão.

Subida: expire enquanto empurra o corpo para cima usando os calcanhares e o meio do pé. O movimento deve ser forte, mas controlado.

Estabilidade: contraia o abdômen durante toda a execução para proteger a lombar e manter o tronco estável.

A prática regular, sempre adaptada às limitações individuais, pode transformar a saúde dos joelhos e melhorar significativamente a qualidade de vida dos idosos.

