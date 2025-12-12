Não é a caminhada: o exercício simples que ajuda a proteger a saúde dos joelhos
Especialistas apontam o exercício mais eficaz para fortalecer a articulação e reduzir dores em idosos
Com o avanço da idade, a perda natural de massa muscular afeta diretamente a saúde das articulações — e o joelho costuma ser um dos primeiros a dar sinais de desgaste.
Embora atividades como caminhada e ciclismo sejam recomendadas para manter o corpo ativo, um exercício específico tem ganhado destaque por oferecer uma proteção ainda mais eficaz aos joelhos dos idosos.
Os problemas nessa articulação, especialmente os relacionados à osteoartrite, tendem a surgir por volta dos 50 anos.
Porém, o desgaste pode começar antes, a partir dos 40, tornando a dor no joelho uma das queixas mais frequentes entre adultos mais velhos.
O exercício que mais protege os joelhos: o agachamento
Entre as diversas opções de fortalecimento, o agachamento se sobressai como um dos exercícios mais completos para essa faixa etária.
Ele trabalha diretamente os músculos que sustentam e estabilizam a articulação — quadríceps, glúteos e isquiotibiais —, criando uma base muscular forte que reduz a sobrecarga no joelho.
Além disso, quando realizado com técnica adequada, o movimento ajuda a melhorar a mobilidade, a estabilidade geral das pernas e a capacidade de executar tarefas simples do cotidiano, como sentar e levantar.
Diferentemente do que muitos imaginam, o agachamento não aumenta o desgaste da articulação quando executado de forma controlada. Pelo contrário: o estímulo muscular contribui para preservar a função do joelho.
Por que o agachamento é tão eficiente
O fortalecimento obtido com esse exercício ocorre porque os músculos trabalhados são justamente aqueles que circundam e protegem o joelho.
Ao aumentar a força dessas regiões, o impacto sobre a articulação diminui, o que reduz dores e melhora a performance funcional dos idosos.
Como executar o agachamento de forma segura: passo a passo
Para garantir os benefícios e evitar lesões, é fundamental dominar a técnica:
Posição inicial: fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e as pontas dos pés levemente voltadas para fora. Mantenha o peito erguido, os ombros alinhados e a coluna reta.
Início do movimento: inspire e empurre os quadris para trás, como se fosse sentar. Flexione os joelhos de maneira controlada.
Descida: mantenha os joelhos alinhados com os dedos dos pés e os calcanhares firmes no chão.
Subida: expire enquanto empurra o corpo para cima usando os calcanhares e o meio do pé. O movimento deve ser forte, mas controlado.
Estabilidade: contraia o abdômen durante toda a execução para proteger a lombar e manter o tronco estável.
A prática regular, sempre adaptada às limitações individuais, pode transformar a saúde dos joelhos e melhorar significativamente a qualidade de vida dos idosos.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!